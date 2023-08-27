Шапи уйдет из «Краснодара» в аренду в греческий «Арис»

Вингер «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов продолжит карьеру в Греции, сообщается в Telegram-канале «Инсайды от Карпа».

23-летний хавбек может уйти в «Арис» на правах аренды. В сделке предусмотрено право выкупа за 1 миллион евро.

Сулейманов с августа 2022 года выступает за «Хапоэль» на правах аренды из «Краснодара». В составе израильской команды форвард провел 35 матчей во всех официальных турнирах, отметился 5 голами и 6 результативными передачами.