Шалимов посвятил победу над «Уфой» Кадырову и болельщикам

Главный тренер «Ахмата» Игорь Шалимов посвятил победу в матче 12-го тура чемпионата России с «Уфой» (1:0) главе Чечни Рамзану Кадырову.

— Для любого тренера важно начать с победы, — сказал Шалимов в эфире «Матч премьер». — Посвящаю эту победу главе республики Рамзану Кадырову. Он все делает для команды, очень переживает за нее. Также хочу посвятить ее болельщикам. Многие ждали, когда мы наконец одержим победу, и команда ее добилась. Тяжелейшая получилась победа!

Во втором тайме был сильный ветер, он влиял на ход матча, и ветер дул в нашу сторону. В первом тайме у нас получался прессинг: не давали им низом выходить, делать нацеленные длинные передачи. «Уфа» — жесткая организованная команда. Мы в этом не уступили и победили.

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