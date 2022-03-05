«У Одоевского разрыв связок пальца». Семак рассказал о травмированных игроках «Зенита» перед матчем с «Уфой»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил, в каком состоянии команда подходит к матчу 20-го тура чемпионата России против «Уфы».

— Что касается Вендела, то ему предстоит индивидуальная тренировка — посмотрим, как он себя чувствует. Я надеюсь, что все хорошо. Клаудиньо еще испытывает некоторый дискомфорт, Кузяев тренируется индивидуально, у Ловрена — более серьезная травма. Одоевский тоже на какое-то время выбыл — к сожалению, у него разрыв связок, поэтому какое-то время он точно пропустит.

— Насколько тяжело для команды после такого перерыва входить в режим трех матчей в неделю?

— Это непросто во всех отношениях — готовиться к каждому матчу в таком достаточно плотном режиме. К сожалению, некоторые игроки выбывают на какое-то время, и это не добавляет им игрового тонуса. Тем не менее, это наша работа — стараться делать максимум для того, чтобы игроки были как можно лучше готовы к каждому матчу.

— В этом смысле перенос матча на один день помог чуть лучше восстановить силы? Или в этом контексте одного дня недостаточно?

— В любом случае мы привыкли играть в таком режиме, но я думаю, что перенос матча — это хорошо, потому как изначально календарь планировался исходя из игр еврокубков, и возможность нашего участия и прохода в следующий раунд на тот момент была, поэтому календарь был сверстан из этих соображений. Понятно, что для любой команды есть разница, как играть — через два дня на третий или через три на четвертый. Для нас это неплохой вариант.

— Впереди у «Зенита» «Уфа», команда идет в нижней части таблицы, но в первом круге сумела отобрать очки у петербуржцев. В чем опасность команды из Башкортостана, как вы смотрите на предстоящую игру?

— Все команды могут отобрать очки у любого соперника. В этом отношении чемпионат достаточно крепкий. Что касается «Уфы», то эта команда действует агрессивно, и по многим показателям они находятся в первой десятке или около нее. Команда старается играть, делать это агрессивно, активно, и я думаю, ни одному сопернику не просто играть против «Уфы». Мы тоже ждем непростого, тяжелого матча.

— Травма связок у Одоевского — на пальце?

— Да, это палец.

Ранее матч 20-го тура чемпионата России по футболу между «Зенитом» и «Уфой» в Санкт-Петербурге был перенесен с 6 на 7 марта из-за массовых мероприятий. Время начала матча прежнее — 16.30 (мск).