«У Одоевского разрыв связок пальца». Семак рассказал о травмированных игроках «Зенита» перед матчем с «Уфой»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил, в каком состоянии команда подходит к матчу 20-го тура чемпионата России против «Уфы».
— Что касается Вендела, то ему предстоит индивидуальная тренировка — посмотрим, как он себя чувствует. Я надеюсь, что все хорошо. Клаудиньо еще испытывает некоторый дискомфорт, Кузяев тренируется индивидуально, у Ловрена — более серьезная травма. Одоевский тоже на какое-то время выбыл — к сожалению, у него разрыв связок, поэтому какое-то время он точно пропустит.
— Насколько тяжело для команды после такого перерыва входить в режим трех матчей в неделю?
— Это непросто во всех отношениях — готовиться к каждому матчу в таком достаточно плотном режиме. К сожалению, некоторые игроки выбывают на какое-то время, и это не добавляет им игрового тонуса. Тем не менее, это наша работа — стараться делать максимум для того, чтобы игроки были как можно лучше готовы к каждому матчу.
— В этом смысле перенос матча на один день помог чуть лучше восстановить силы? Или в этом контексте одного дня недостаточно?
— В любом случае мы привыкли играть в таком режиме, но я думаю, что перенос матча — это хорошо, потому как изначально календарь планировался исходя из игр еврокубков, и возможность нашего участия и прохода в следующий раунд на тот момент была, поэтому календарь был сверстан из этих соображений. Понятно, что для любой команды есть разница, как играть — через два дня на третий или через три на четвертый. Для нас это неплохой вариант.
— Впереди у «Зенита» «Уфа», команда идет в нижней части таблицы, но в первом круге сумела отобрать очки у петербуржцев. В чем опасность команды из Башкортостана, как вы смотрите на предстоящую игру?
— Все команды могут отобрать очки у любого соперника. В этом отношении чемпионат достаточно крепкий. Что касается «Уфы», то эта команда действует агрессивно, и по многим показателям они находятся в первой десятке или около нее. Команда старается играть, делать это агрессивно, активно, и я думаю, ни одному сопернику не просто играть против «Уфы». Мы тоже ждем непростого, тяжелого матча.
— Травма связок у Одоевского — на пальце?
— Да, это палец.
Ранее матч 20-го тура чемпионата России по футболу между «Зенитом» и «Уфой» в Санкт-Петербурге был перенесен с 6 на 7 марта из-за массовых мероприятий. Время начала матча прежнее — 16.30 (мск).
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|19
|12
|5
|2
|47-22
|41
|
2
|Динамо
|19
|12
|3
|4
|36-20
|39
|
3
|Сочи
|19
|11
|1
|7
|32-21
|34
|
4
|ЦСКА
|19
|10
|3
|6
|23-16
|33
|
5
|Ахмат
|19
|10
|0
|9
|26-25
|30
|
6
|Краснодар
|18
|8
|5
|5
|29-18
|29
|
7
|Локомотив
|18
|7
|7
|4
|24-19
|28
|
8
|Кр. Советов
|18
|8
|3
|7
|22-18
|27
|
9
|Спартак
|19
|6
|5
|8
|20-28
|23
|
10
|Рубин
|19
|6
|4
|9
|25-30
|22
|
11
|Н. Новгород
|19
|6
|4
|9
|19-30
|22
|
12
|Арсенал
|19
|5
|4
|10
|21-37
|19
|
13
|Урал
|19
|4
|7
|8
|12-19
|19
|
14
|Ростов
|18
|4
|6
|8
|30-35
|18
|
15
|Уфа
|19
|3
|7
|9
|18-28
|16
|
16
|Химки
|19
|2
|8
|9
|16-34
|14
|26.02
|14:00
|
Н. Новгород – Урал
|1 : 0
|26.02
|14:00
|
Химки – Динамо
|0 : 3
|26.02
|16:30
|
Сочи – Арсенал
|2 : 0
|26.02
|19:00
|
Спартак – ЦСКА
|0 : 2
|27.02
|19:00
|
Ахмат – Уфа
|2 : 1
|28.02
|19:00
|
Зенит – Рубин
|3 : 2
|31.05
|00:00
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|31.05
|00:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|13
|
|
Артем Дзюба
Зенит
|10
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|8
|П
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|5
|
|
Себастьян Шиманьски
Динамо
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|10
|1
|2
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0
|
|
Александр Соболев
Спартак
|17
|1
|7