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«У Одоевского разрыв связок пальца». Семак рассказал о травмированных игроках «Зенита» перед матчем с «Уфой»

Главный тренер «Зенита» рассказал о травмированных игроках перед матчем с «Уфой»
Иван Шитик
Корреспондент

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил, в каком состоянии команда подходит к матчу 20-го тура чемпионата России против «Уфы».

— Что касается Вендела, то ему предстоит индивидуальная тренировка — посмотрим, как он себя чувствует. Я надеюсь, что все хорошо. Клаудиньо еще испытывает некоторый дискомфорт, Кузяев тренируется индивидуально, у Ловрена — более серьезная травма. Одоевский тоже на какое-то время выбыл — к сожалению, у него разрыв связок, поэтому какое-то время он точно пропустит.

— Насколько тяжело для команды после такого перерыва входить в режим трех матчей в неделю?

— Это непросто во всех отношениях — готовиться к каждому матчу в таком достаточно плотном режиме. К сожалению, некоторые игроки выбывают на какое-то время, и это не добавляет им игрового тонуса. Тем не менее, это наша работа — стараться делать максимум для того, чтобы игроки были как можно лучше готовы к каждому матчу.

— В этом смысле перенос матча на один день помог чуть лучше восстановить силы? Или в этом контексте одного дня недостаточно?

— В любом случае мы привыкли играть в таком режиме, но я думаю, что перенос матча — это хорошо, потому как изначально календарь планировался исходя из игр еврокубков, и возможность нашего участия и прохода в следующий раунд на тот момент была, поэтому календарь был сверстан из этих соображений. Понятно, что для любой команды есть разница, как играть — через два дня на третий или через три на четвертый. Для нас это неплохой вариант.

— Впереди у «Зенита» «Уфа», команда идет в нижней части таблицы, но в первом круге сумела отобрать очки у петербуржцев. В чем опасность команды из Башкортостана, как вы смотрите на предстоящую игру?

— Все команды могут отобрать очки у любого соперника. В этом отношении чемпионат достаточно крепкий. Что касается «Уфы», то эта команда действует агрессивно, и по многим показателям они находятся в первой десятке или около нее. Команда старается играть, делать это агрессивно, активно, и я думаю, ни одному сопернику не просто играть против «Уфы». Мы тоже ждем непростого, тяжелого матча.

— Травма связок у Одоевского — на пальце?

— Да, это палец.

Ранее матч 20-го тура чемпионата России по футболу между «Зенитом» и «Уфой» в Санкт-Петербурге был перенесен с 6 на 7 марта из-за массовых мероприятий. Время начала матча прежнее — 16.30 (мск).

Источник: https://fc-zenit.ru/news/2022-03-05-sergey-semak-po-mnogim-pokazatelyam-ufa-nakhoditsya-v-pervoy-desyatke-chempionata.htm

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо
Спартак

ТБ 2.5

23%

1.98

Ф1 (0)

19%

1.46

X2

16%

1.86
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Сити
Манчестер Юнайтед

П1

28%

1.42

Обе забьют - да

17%

1.84

ИТБ1 (1.5)

13%

1.49
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Наполи
Милан

X2

21%

1.73

Ф1 (0)

20%

1.53

Обе забьют - да

15%

1.86
Сергей Семак
ФК Зенит
ФК Уфа
0
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 19 12 5 2 47-22 41
2
 Динамо 19 12 3 4 36-20 39
3
 Сочи 19 11 1 7 32-21 34
4
 ЦСКА 19 10 3 6 23-16 33
5
 Ахмат 19 10 0 9 26-25 30
6
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
7
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 19 6 5 8 20-28 23
10
 Рубин 19 6 4 9 25-30 22
11
 Н. Новгород 19 6 4 9 19-30 22
12
 Арсенал 19 5 4 10 21-37 19
13
 Урал 19 4 7 8 12-19 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 19 3 7 9 18-28 16
16
 Химки 19 2 8 9 16-34 14
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26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 1 : 0
26.02 14:00
Химки – Динамо
 0 : 3
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 2 : 0
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Спартак – ЦСКА
 0 : 2
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 2 : 1
28.02 19:00
Зенит – Рубин
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