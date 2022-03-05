В «Црвене Звезде» возмутились санкциями УЕФА в адрес российских футбольных клубов

Генеральный директор «Црвены Звезды» Звездан Терзич выразил свое недовольство санкциями в отношении российских футбольных команд.

«Мы возмущаемся. И мы прошли через это в 1992 году. В Европе антироссийская истерия, политика безосновательно вмешивается в спорт.



Мы сочувствуем украинскому народу и ужасным жертвам среди мирного населения, но русский народ близок сербам и всегда будет. Россия — сверхдержава, которая всегда была на стороне сербов», — приводит РИА «Новости» со ссылкой на Espreso.rs слова Терзича.

28 февраля УЕФА и ФИФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.