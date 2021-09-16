Семак рассказал о состоянии травмированных Караваева, Ловрена и Оздоева
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о подготовке к матчу 8-го тура Тинькофф РПЛ против «Рубина» и о состоянии травмированных Вячеслава Караваева, Деяна Ловрена и Магомеда Оздоева.
«Обычно игроки, которые не получают игровой практики, это проблема. У нас таких футболистов немного, но, тем не менее, они есть. В такой ситуации очень важно хорошо тренироваться, когда есть возможность поработать без ущерба для игровой деятельности — чтобы всегда быть свежим и готовым к игре.
Информация о травмированных? На сегодняшний день она не изменилась: ни Оздоев, ни Караваев, ни Ловрен не тренируются в общей группе, поэтому будем держать ситуацию под контролем и ждать скорейшего восстановления игроков, которые нам очень нужны», — приводит официальный сайт «Зенита» слова Семака.
Матч «Рубин» — «Зенит» состоится в понедельник, 20 сентября, начало встречи — в 18.30 (мск).
Дополнительная информация:
https://fc-zenit.ru/news/2021-09-16-sergey-semak-seychas-nasha-edinstvennaya-zadacha-khorosho-podgotovitsya-k-matchu-s-rubinom-.htm
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