Карасев обслужит матч ЦСКА — «Спартак»
Назначены арбитры на матчи 8-го тура Тинькофф РПЛ, информирует пресс-служба РФС. Центральный матч ЦСКА — «Спартак» обслужит Сергей Карасев.
Матч пройдет 20 сентября на «Арене ЦСКА» в Москве (начало — в 19.30).
18 сентября (суббота)
«Уфа» — «Химки»: судья — Павел Кукуян, ассистенты судьи — Павел Березнов, Дмитрий Ермаков; резервный судья — Александр Машлякевич; VAR — Анатолий Жабченко; AVAR — Антон Кобзев; инспектор — Сергей Зуев.
«Крылья Советов» — «Ростов»: судья — Игорь Панин, ассистенты судьи — Игорь Демешко, Рустам Мухтаров; резервный судья — Кирилл Силантьев; VAR — Евгений Турбин; AVAR — Илья Елеференко; инспектор — Фейзудин Эрзиманов.
«Ахмат» — «Краснодар»: судья — Иван Сиденков, ассистенты судьи — Дмитрий Чельцов, Владислав Назаров; резервный судья — Сергей Чебан; VAR — Евгений Кукуляк; AVAR — Егор Болховитин; инспектор — Николай Иванов.
19 сентября (воскресенье)
«Нижний Новгород» — «Арсенал»: судья — Артём Любимов, ассистенты судьи — Константин Шаламберидзе, Андрей Образко; резервный судья — Игорь Низовцев; VAR — Павел Шадыханов; AVAR — Алексей Стипиди; инспектор — Александр Гончар.
«Сочи» — «Динамо»: судья — Василий Казарцев, ассистенты судьи — Рашид Абусуев, Михаил Иванов; резервный судья — Юнус Кошко; VAR — Кирилл Левников; AVAR — Алексей Воронцов; инспектор — Гаряфий Жафяров.
20 сентября (понедельник)
«Урал» — «Локомотив»: судья — Алексей Сухой, ассистенты судьи — Арам Петросян, Наиль Сейфетдинов; резервный судья — Иван Сараев; VAR — Евгений Турбин; AVAR — Александр Богданов; инспектор — Игорь Синер.
«Рубин» — «Зенит»: судья — Сергей Иванов, ассистенты судьи — Валерий Данченко, Роман Усачев; резервный судья — Роман Сафьян; VAR — Алексей Амелин; AVAR — Николай Богач; инспектор — Юрий Чеботарев.
ЦСКА — «Спартак»: судья — Сергей Карасев, ассистенты судьи — Максим Гаврилин, Алексей Лунев; резервный судья — Павел Шадыханов; VAR — Виталий Мешков; AVAR — Дмитрий Мосякин; инспектор — Александр Гвардис.
?? Карасёв — главный арбитр дерби #ЦСКАСпартак! И другие назначения 8-го тура @premierliga. pic.twitter.com/vCwb6XGC9m— РФС (@rfsruofficial) September 16, 2021
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