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Карасев обслужит матч ЦСКА — «Спартак»

13:49
Сергей Карасев. Фото Дарья Исаева., «СЭ»
Сергей Карасев. Фото Дарья Исаева., «СЭ»
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Назначены арбитры на матчи 8-го тура Тинькофф РПЛ, информирует пресс-служба РФС. Центральный матч ЦСКА — «Спартак» обслужит Сергей Карасев.

Матч пройдет 20 сентября на «Арене ЦСКА» в Москве (начало — в 19.30).

18 сентября (суббота)

«Уфа» — «Химки»: судья — Павел Кукуян, ассистенты судьи — Павел Березнов, Дмитрий Ермаков; резервный судья — Александр Машлякевич; VAR — Анатолий Жабченко; AVAR — Антон Кобзев; инспектор — Сергей Зуев.

«Крылья Советов» — «Ростов»: судья — Игорь Панин, ассистенты судьи — Игорь Демешко, Рустам Мухтаров; резервный судья — Кирилл Силантьев; VAR — Евгений Турбин; AVAR — Илья Елеференко; инспектор — Фейзудин Эрзиманов.

«Ахмат» — «Краснодар»: судья — Иван Сиденков, ассистенты судьи — Дмитрий Чельцов, Владислав Назаров; резервный судья — Сергей Чебан; VAR — Евгений Кукуляк; AVAR — Егор Болховитин; инспектор — Николай Иванов.

19 сентября (воскресенье)

«Нижний Новгород» — «Арсенал»: судья — Артём Любимов, ассистенты судьи — Константин Шаламберидзе, Андрей Образко; резервный судья — Игорь Низовцев; VAR — Павел Шадыханов; AVAR — Алексей Стипиди; инспектор — Александр Гончар.

«Сочи» — «Динамо»: судья — Василий Казарцев, ассистенты судьи — Рашид Абусуев, Михаил Иванов; резервный судья — Юнус Кошко; VAR — Кирилл Левников; AVAR — Алексей Воронцов; инспектор — Гаряфий Жафяров.

20 сентября (понедельник)

«Урал» — «Локомотив»: судья — Алексей Сухой, ассистенты судьи — Арам Петросян, Наиль Сейфетдинов; резервный судья — Иван Сараев; VAR — Евгений Турбин; AVAR — Александр Богданов; инспектор — Игорь Синер.

«Рубин» — «Зенит»: судья — Сергей Иванов, ассистенты судьи — Валерий Данченко, Роман Усачев; резервный судья — Роман Сафьян; VAR — Алексей Амелин; AVAR — Николай Богач; инспектор — Юрий Чеботарев.

ЦСКА — «Спартак»: судья — Сергей Карасев, ассистенты судьи — Максим Гаврилин, Алексей Лунев; резервный судья — Павел Шадыханов; VAR — Виталий Мешков; AVAR — Дмитрий Мосякин; инспектор — Александр Гвардис.

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Роман Шишов все материалы автора

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Материалы сюжета: РПЛ 2021/22, 8-й тур: ЦСКА — «Спартак» и другие матчи, даты и время начала, расписание и результаты, новости и обзоры игр