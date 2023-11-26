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Экс-арбитр ФИФА Савченко — о пенальти в ворота «Локомотива»: «Гапонов сам нарушал правила»

Андрей Бобков
Редактор ленты новостей
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Бывший судья Международной федерации футбола (ФИФА) Юрий Савченко прокомментировал работу арбитра Василия Казарцева в матче 16-го тура РПЛ «Крылья Советов» — «Локомотив» (3:3), прошедшем 25 ноября в Самаре.

«Арбитру не стоило назначать пенальти в ворота железнодорожников в конце встречи. Скажу вам как бывший футболист: игрок самарцев Илья Гапонов сам нарушал правила в том эпизоде. Разрешен толчок только плечо в плечо или в определенную часть спины, а он всячески теснил в корпус Евгения Морозова, что, на мой взгляд, является чистейшим фолом», — приводит слова Савченко RT.

Экс-арбитр считает, что Казарцев не смог взять под контроль ситуацию в матче, а показанные желтые карточки ему никак не помогли.

«Тот же Дзюба явно грубо играл в центре поля, но никакой реакции на это не последовало», — добавил Савченко.

На данный момент «Крылья Советов» с 26 очками занимают 5-е место в турнирной таблице РПЛ-2023/24, «Локомотив» — на 7-й позиции с отставанием от самарцев на 1 очко.

Источник: RT
Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Локомотив (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 10 3 3 33-14 33
2
 Краснодар 16 9 5 2 25-13 32
3
 Динамо 16 7 7 2 27-21 28
4
 Спартак 16 8 3 5 23-22 27
5
 Кр. Советов 16 7 5 4 34-24 26
6
 ЦСКА 16 6 7 3 29-23 25
7
 Локомотив 16 6 7 3 24-22 25
8
 Рубин 15 6 4 5 15-20 22
9
 Пари НН 15 6 3 6 14-14 21
10
 Факел 15 5 4 6 14-17 19
11
 Урал 16 5 4 7 18-25 19
12
 Ростов 15 4 5 6 23-27 17
13
 Оренбург 16 3 5 8 17-25 14
14
 Ахмат 16 3 4 9 16-22 13
15
 Балтика 16 3 3 10 12-23 12
16
 Сочи 16 3 1 12 16-28 10
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25.11 13:00
Кр. Советов – Локомотив
 3 : 3
25.11 15:15
Зенит – Сочи
 3 : 0
25.11 17:30
ЦСКА – Динамо
 2 : 3
25.11 19:45
Балтика – Спартак
 0 : 2
26.11 12:00
Оренбург – Ахмат
 1 : 1
26.11 14:00
Урал – Краснодар
 3 : 1
26.11 16:30
Рубин – Факел
 - : -
26.11 19:00
Ростов – Пари НН
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 12
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 7
П
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Квинси Промес

Спартак

 6
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Александр Соболев

Спартак

 5
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Локомотив

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И К Ж
Виктор Александров

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Пари Нижний Новгород

 12 1 3
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