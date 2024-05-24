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Игрок «Пари НН» Трошечкин: «Посыпать голову пеплом нет времени. Надо думать о том, как избежать вылета»

Владислав Корегин
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Полузащитник «Пари НН» Александр Трошечкин поделился мнением о результатах команды во второй половине сезона-2023/24.

Безвыигрышная серия нижегородцев в РПЛ составляет 9 матчей кряду.

— Из матчей нынешней весны можете выделить тот, с которого у «Пари НН» все совсем пошло не так?

— Наверное, «Оренбург» (1:3). Это уже было третье подряд поражение нашей команды, но до этого все-таки не было ощущения, что произойдет настолько кошмарный отрезок, который у нас в итоге получился.

Полузащитник &laquo;Балтики&raquo; Даниил Козлов (слева) и&nbsp;полузащитник &laquo;Пари&nbsp;НН&raquo; Александр Трошечкин. «Сочи» вылетел, но пять клубов все еще на грани. Расклады борьбы за выживание в РПЛ

— Можно сказать, что мартовская трехнедельная пауза на игры сборных и президентские выборы подкосила вашу команду?

— Да все вместе сказалось. Я тут скажу, что сейчас сложно делать выводы по горячим следам. После сезона через какое-то время смогу более подробно ответить на ваш вопрос. А сейчас рано. Сейчас надо думать о том, как выиграть последний матч и избежать вылета. Надо готовиться к следующей игре. Времени нет на разговоры. И голову пеплом посыпать тоже нет времени, — цитируют Трошечкина «Известия».

На данный момент «Пари НН» занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ после 29 туров, набрав 29 очков.

25 мая команда из Нижнего Новгорода проведет выездную встречу с «Крыльями Советов».

Источник: https://iz.ru/1701694/aleksei-fomin/dazhe-posle-etoi-uzhasnoi-serii-vse-v-nashikh-rukakh
Александр Трошечкин
Футбол
РПЛ
ФК Нижний Новгород
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 29 16 8 5 53-38 56
2
 Зенит 29 16 6 7 50-26 54
3
 Краснодар 29 15 8 6 44-29 53
4
 Локомотив 29 13 11 5 49-37 50
5
 Спартак 29 14 7 8 41-32 49
6
 ЦСКА 29 11 12 6 54-40 45
7
 Ростов 29 12 7 10 42-44 43
8
 Рубин 29 11 8 10 30-37 41
9
 Кр. Советов 29 11 7 11 45-43 40
10
 Ахмат 29 10 5 14 33-43 35
11
 Урал 29 7 9 13 30-44 30
12
 Оренбург 29 7 9 13 34-41 30
13
 Факел 29 6 11 12 20-31 29
14
 Пари НН 29 8 5 16 28-50 29
15
 Балтика 29 7 5 17 32-39 26
16
 Сочи 29 5 8 16 36-47 23
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25.05 16:30
Зенит – Ростов
 - : -
25.05 16:30
Краснодар – Динамо
 - : -
25.05 16:30
Кр. Советов – Пари НН
 - : -
25.05 16:30
ЦСКА – Урал
 - : -
25.05 16:30
Рубин – Сочи
 - : -
25.05 16:30
Балтика – Локомотив
 - : -
25.05 16:30
Факел – Ахмат
 - : -
25.05 16:30
Оренбург – Спартак
 - : -
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П
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Локомотив

 15
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Константин Тюкавин

Динамо

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Маркус Вендел

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