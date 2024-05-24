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Экс-тренер «Зенита» Рапопорт — о Сафонове: «Перейти в «ПСЖ» и сесть на скамейку — не лучший вариант»

Руслан Минаев
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Бывший тренер «Зенита» Борис Рапопорт прокомментировал информацию об интересе «ПСЖ» к вратарю «Краснодара» Матвею Сафонову.

«В «ПСЖ» есть вратарь сборной Италии — Доннарумма, который никуда не собирается уходить. В чемпионате Франции у него вольготный режим, у парижского клуба — большое преимущество над соперниками. Так что Сафонову надо все тщательно взвесить. Уйти в «ПСЖ» и сесть там на скамейку — не самый лучший вариант для голкипера, который привык все время играть», — цитирует Рапопорта «РБ Спорт».

Ранее стало известно, что «ПСЖ» изучает возможность приобретения 25-летнего Сафонова. При этом парижане пока не сделали официального предложения о трансфере.

Сафонов является воспитанником «Краснодара». В нынешнем сезоне он провел 29 матчей за «быков» во всех турнирах, пропустив 27 мячей и 10 раз сыграв на ноль. Его контракт рассчитан до конца января 2029 года.

Источник: РБ Спорт
Матвей Сафонов
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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«Балтика» — «Локомотив»: время начала и где смотреть трансляцию матча РПЛ

При назначении судей на 30-й тур РПЛ не использован принцип нейтральности
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 29 16 8 5 53-38 56
2
 Зенит 29 16 6 7 50-26 54
3
 Краснодар 29 15 8 6 44-29 53
4
 Локомотив 29 13 11 5 49-37 50
5
 Спартак 29 14 7 8 41-32 49
6
 ЦСКА 29 11 12 6 54-40 45
7
 Ростов 29 12 7 10 42-44 43
8
 Рубин 29 11 8 10 30-37 41
9
 Кр. Советов 29 11 7 11 45-43 40
10
 Ахмат 29 10 5 14 33-43 35
11
 Урал 29 7 9 13 30-44 30
12
 Оренбург 29 7 9 13 34-41 30
13
 Факел 29 6 11 12 20-31 29
14
 Пари НН 29 8 5 16 28-50 29
15
 Балтика 29 7 5 17 32-39 26
16
 Сочи 29 5 8 16 36-47 23
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25.05 16:30
Зенит – Ростов
 - : -
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Краснодар – Динамо
 - : -
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Кр. Советов – Пари НН
 - : -
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ЦСКА – Урал
 - : -
25.05 16:30
Рубин – Сочи
 - : -
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Балтика – Локомотив
 - : -
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