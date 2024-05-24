Ташуев: «Мне бы хотелось, чтобы «Краснодар» стал чемпионом России»

Бывший главный тренер «Факела» Сергей Ташуев поделился мнением о чемпионской гонке РПЛ в сезоне-2023/24.

«Мне бы хотелось, чтобы «Краснодар» стал чемпионом. Я в этой команде работал, она мне небезразлична, продолжаю общаться с руководителями. У них большие шансы на золотые медали.

Вторыми хотелось бы видеть «Динамо», бронзу — «Зениту». Сине-бело-голубым нужна перезагрузка. В плане отношения футболистов к игре, им надо больше работать», — цитирует Ташуева Legalbet.

После 29 туров «Динамо» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 56 очков. Идущий вторым «Зенит» отстает от бело-голубых на 2 очка. Тройку лучших замыкает «Краснодар» (53).

В заключительном, 30-м туре «Динамо» на выезде сыграет против «Краснодара», а «Зенит» примет «Ростов». Оба матча состоятся 25 мая.