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Сегодня, 18:30

Ташуев: «Мне бы хотелось, чтобы «Краснодар» стал чемпионом России»

Владислав Корегин
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Бывший главный тренер «Факела» Сергей Ташуев поделился мнением о чемпионской гонке РПЛ в сезоне-2023/24.

«Мне бы хотелось, чтобы «Краснодар» стал чемпионом. Я в этой команде работал, она мне небезразлична, продолжаю общаться с руководителями. У них большие шансы на золотые медали.

Вторыми хотелось бы видеть «Динамо», бронзу — «Зениту». Сине-бело-голубым нужна перезагрузка. В плане отношения футболистов к игре, им надо больше работать», — цитирует Ташуева Legalbet.

После 29 туров «Динамо» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 56 очков. Идущий вторым «Зенит» отстает от бело-голубых на 2 очка. Тройку лучших замыкает «Краснодар» (53).

В заключительном, 30-м туре «Динамо» на выезде сыграет против «Краснодара», а «Зенит» примет «Ростов». Оба матча состоятся 25 мая.

Источник: Legalbet
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
ФК Краснодар
Сергей Ташуев
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Неделя

Последний тур РПЛ сезона-2024/25 в этом году пройдет 7-8 декабря
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 29 16 8 5 53-38 56
2
 Зенит 29 16 6 7 50-26 54
3
 Краснодар 29 15 8 6 44-29 53
4
 Локомотив 29 13 11 5 49-37 50
5
 Спартак 29 14 7 8 41-32 49
6
 ЦСКА 29 11 12 6 54-40 45
7
 Ростов 29 12 7 10 42-44 43
8
 Рубин 29 11 8 10 30-37 41
9
 Кр. Советов 29 11 7 11 45-43 40
10
 Ахмат 29 10 5 14 33-43 35
11
 Урал 29 7 9 13 30-44 30
12
 Оренбург 29 7 9 13 34-41 30
13
 Факел 29 6 11 12 20-31 29
14
 Пари НН 29 8 5 16 28-50 29
15
 Балтика 29 7 5 17 32-39 26
16
 Сочи 29 5 8 16 36-47 23
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30 тур
25.05 16:30
Зенит – Ростов
 - : -
25.05 16:30
Краснодар – Динамо
 - : -
25.05 16:30
Кр. Советов – Пари НН
 - : -
25.05 16:30
ЦСКА – Урал
 - : -
25.05 16:30
Рубин – Сочи
 - : -
25.05 16:30
Балтика – Локомотив
 - : -
25.05 16:30
Факел – Ахмат
 - : -
25.05 16:30
Оренбург – Спартак
 - : -
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Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 21
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 14
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 15
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 23 1 9
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 23 1 4
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 24 1 4
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