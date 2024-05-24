Metaratings: «Спартак» не получал предложений по Бабичу от «Црвены Звезды»

«Спартак» не получал от «Црвены Звезды» предложений о переходе защитника Срджана Бабича, сообщает Metaratings.ru.

По данным источника, клуб из Белграда контактировал только с агентом игрока. Отмечается, что 28-летний серб намерен продолжить выступление в составе красно-белых.

Ранее 24 мая Sportal сообщал, что Бабич может перейти в «Црвену Звезду».

Контракт защитника с красно-белыми истекает летом 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Бабича в 4 миллиона евро.

В этом сезоне на его счету 3 гола в 24 матчах за «Спартак».