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Трошечкин: «При Иличе стало больше футбольных упражнений. Изменилась длительность тренировок»

Владислав Корегин
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Полузащитник «Пари НН» Александр Трошечкин рассказал об особенностях тренировочного процесса при новом главном тренере команды Саше Иличе.

46-летний специалист возглавил нижегородцев 4 мая, подписав контракт до конца июня 2025 года.

— Изменилась длительность тренировок. И стало больше игр в малых составах в рамках этих тренировок. Стало больше футбола.

— Меньше физической подготовки и больше работы с мячом?

— Ну, физики к концу сезона всегда меньше становится. Любой тренер ее постепенно убирает. И Юран не исключение. Но при Иличе, повторюсь, больше именно футбольных упражнений. В любом случае, сейчас дело уже не в этом. У нас осталось совсем немного времени до последнего матча. Будем готовиться и стараться победить, — цитируют Трошечкина «Известия».

На данный момент «Пари НН» занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ после 29 туров, набрав 29 очков.

25 мая команда из Нижнего Новгорода проведет выездную встречу с «Крыльями Советов».

Источник: https://iz.ru/1701694/aleksei-fomin/dazhe-posle-etoi-uzhasnoi-serii-vse-v-nashikh-rukakh
Александр Трошечкин
Саша Илич
Футбол
РПЛ
ФК Нижний Новгород
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1
 Динамо 29 16 8 5 53-38 56
2
 Зенит 29 16 6 7 50-26 54
3
 Краснодар 29 15 8 6 44-29 53
4
 Локомотив 29 13 11 5 49-37 50
5
 Спартак 29 14 7 8 41-32 49
6
 ЦСКА 29 11 12 6 54-40 45
7
 Ростов 29 12 7 10 42-44 43
8
 Рубин 29 11 8 10 30-37 41
9
 Кр. Советов 29 11 7 11 45-43 40
10
 Ахмат 29 10 5 14 33-43 35
11
 Урал 29 7 9 13 30-44 30
12
 Оренбург 29 7 9 13 34-41 30
13
 Факел 29 6 11 12 20-31 29
14
 Пари НН 29 8 5 16 28-50 29
15
 Балтика 29 7 5 17 32-39 26
16
 Сочи 29 5 8 16 36-47 23
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Краснодар – Динамо
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