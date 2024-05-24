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Сегодня, 15:26

Акинфеев продлил контракт с ЦСКА до 2026 года

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Игорь Акинфеев.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Как сообщал «СЭ», голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев продлил контракт с армейцами.

Об этом объявила пресс-служба московской команды. Новое соглашение с 38-летним воспитанником армейцев рассчитано до 2026 года. Предыдущий контракт голкипера истекал летом этого года.

Акинфеев дебютировал за ЦСКА в 2003 году. С командой он шесть раз становился чемпионом России, семь раз выигрывал Кубок страны и 7 раз Суперкубок. В сезоне-2004/05 голкипер стал с ЦСКА обладателем Кубка УЕФА.

В текущем сезоне Акинфеев провел за ЦСКА 26 матчей, пропустил 34 мяча и 8 раз отыграл на ноль.

После 29 туров ЦСКА с 45 очками занимает шестое место в РПЛ. В заключительном туре команда Владимира Федотова на своем поле примет «Урал». Игра пройдет в субботу, 25 мая. Начало — в 16.30 по московскому времени.

Источник: ФК ЦСКА
Игорь Акинфеев
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
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 Динамо 29 16 8 5 53-38 56
2
 Зенит 29 16 6 7 50-26 54
3
 Краснодар 29 15 8 6 44-29 53
4
 Локомотив 29 13 11 5 49-37 50
5
 Спартак 29 14 7 8 41-32 49
6
 ЦСКА 29 11 12 6 54-40 45
7
 Ростов 29 12 7 10 42-44 43
8
 Рубин 29 11 8 10 30-37 41
9
 Кр. Советов 29 11 7 11 45-43 40
10
 Ахмат 29 10 5 14 33-43 35
11
 Урал 29 7 9 13 30-44 30
12
 Оренбург 29 7 9 13 34-41 30
13
 Факел 29 6 11 12 20-31 29
14
 Пари НН 29 8 5 16 28-50 29
15
 Балтика 29 7 5 17 32-39 26
16
 Сочи 29 5 8 16 36-47 23
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