Экс-тренер «Спартака» Гладилин: «Если «Динамо» не использует свой шанс, его может не быть еще десятки лет»

Бывший футболист и тренер «Спартака» Валерий Гладилин поделился мнением о чемпионской гонке в РПЛ.

«Если «Динамо» сейчас не использует этот шанс, его может не быть еще несколько десятков лет. Их ведь сейчас даже ничья устраивает, все в их руках. Сейчас такой расклад, что им и побеждать необязательно. Сыграют вничью — и становятся чемпионами», — цитирует Гладилина «Газета.ru».