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Сегодня, 22:30

Марков: «Если «Факел» останется в РПЛ, то сезон можно назвать хорошим»

Галина Глазко
редактор интернет отдела
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Нападающий «Факела» Евгений Марков поделился ожиданиями от матча 30-го тура РПЛ против «Ахмата».

«Мы давно находимся в зоне стыков, не ощущаем от этого особого давления. Есть последняя игра, в которой надо решать все вопросы. Я думаю, все будет нормально. Главное, обыграть «Ахмат». Если останемся в РПЛ — сезон можно назвать хорошим, все будет супер», — приводит слова Маркова Metaratings.ru.

«Факел» занимает 13-е место в турнирной таблице с 29 очками. «Ахмат» идет 10-м (35).

Матч «Факел» — «Ахмат» состоится в Воронеже в субботу, 25 мая, и начнется в 16.30 по московскому времени.

Источник: Metaratings.ru
Евгений Марков
ФК Ахмат
ФК Факел (Воронеж)
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Судья матча «Зенит» — «Ростов» проводит худший сезон
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 29 16 8 5 53-38 56
2
 Зенит 29 16 6 7 50-26 54
3
 Краснодар 29 15 8 6 44-29 53
4
 Локомотив 29 13 11 5 49-37 50
5
 Спартак 29 14 7 8 41-32 49
6
 ЦСКА 29 11 12 6 54-40 45
7
 Ростов 29 12 7 10 42-44 43
8
 Рубин 29 11 8 10 30-37 41
9
 Кр. Советов 29 11 7 11 45-43 40
10
 Ахмат 29 10 5 14 33-43 35
11
 Урал 29 7 9 13 30-44 30
12
 Оренбург 29 7 9 13 34-41 30
13
 Факел 29 6 11 12 20-31 29
14
 Пари НН 29 8 5 16 28-50 29
15
 Балтика 29 7 5 17 32-39 26
16
 Сочи 29 5 8 16 36-47 23
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25.05 16:30
Зенит – Ростов
 - : -
25.05 16:30
Краснодар – Динамо
 - : -
25.05 16:30
Кр. Советов – Пари НН
 - : -
25.05 16:30
ЦСКА – Урал
 - : -
25.05 16:30
Рубин – Сочи
 - : -
25.05 16:30
Балтика – Локомотив
 - : -
25.05 16:30
Факел – Ахмат
 - : -
25.05 16:30
Оренбург – Спартак
 - : -
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Матео Кассьерра

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 21
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 15
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Джон Кордоба

Краснодар

 14
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 15
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

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Виктор Александров

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 23 1 4
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