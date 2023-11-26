Форвард «Краснодара» Кордоба получил красную карточку после матча с «Уралом»

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба был удален после окончания матча 16-го тура чемпионата России с «Уралом» (1:3). Из-за этого поражения «быки» упустили лидерство в РПЛ: краснодарцы на 1 очко отстают от «Зенита».

Как информирует официальный сайт лиги, 30-летний колумбиец получил красную карточку за «оскорбительный жест в адрес второго ассистента после завершения матча, находясь на футбольном поле».

Кордобе грозит дисквалификация на несколько игр. По дисциплинарному регламенту РФС, «оскорбительное поведение игрока или официального лица клуба в отношении официальных лиц матча до, во время и после матча, т.е. использование ненормативной лексики, оскорбительных слов и выражений, а также оскорбительных жестов в отношении официальных лиц матча, — наказывается дисквалификацией игрока или официального лица клуба от 2 до 4 матчей, а при рецидиве дисквалификацией сроком до 3 месяцев».

Также к футболисту может быть применен штраф от 200 000 до 500 000 рублей.

«Краснодару» до зимнего перерыва осталось сыграть два домашних матча: 3 декабря с «Оренбургом» и 10 декабря с ЦСКА.