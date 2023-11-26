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Сегодня, 17:11

Форвард «Краснодара» Кордоба получил красную карточку после матча с «Уралом»

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Футболист Джон Кордоба
Джон Кордоба.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба был удален после окончания матча 16-го тура чемпионата России с «Уралом» (1:3). Из-за этого поражения «быки» упустили лидерство в РПЛ: краснодарцы на 1 очко отстают от «Зенита».

Как информирует официальный сайт лиги, 30-летний колумбиец получил красную карточку за «оскорбительный жест в адрес второго ассистента после завершения матча, находясь на футбольном поле».

Кордобе грозит дисквалификация на несколько игр. По дисциплинарному регламенту РФС, «оскорбительное поведение игрока или официального лица клуба в отношении официальных лиц матча до, во время и после матча, т.е. использование ненормативной лексики, оскорбительных слов и выражений, а также оскорбительных жестов в отношении официальных лиц матча, — наказывается дисквалификацией игрока или официального лица клуба от 2 до 4 матчей, а при рецидиве дисквалификацией сроком до 3 месяцев».

Также к футболисту может быть применен штраф от 200 000 до 500 000 рублей.

«Краснодару» до зимнего перерыва осталось сыграть два домашних матча: 3 декабря с «Оренбургом» и 10 декабря с ЦСКА.

Источник: https://premierliga.ru/match/match_15610.html
Джон Кордоба
РПЛ
ФК Краснодар
ФК Урал
14
8
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 10 3 3 33-14 33
2
 Краснодар 16 9 5 2 25-13 32
3
 Динамо 16 7 7 2 27-21 28
4
 Спартак 16 8 3 5 23-22 27
5
 Кр. Советов 16 7 5 4 34-24 26
6
 ЦСКА 16 6 7 3 29-23 25
7
 Локомотив 16 6 7 3 24-22 25
8
 Рубин 15 6 4 5 15-20 22
9
 Пари НН 15 6 3 6 14-14 21
10
 Факел 15 5 4 6 14-17 19
11
 Урал 16 5 4 7 18-25 19
12
 Ростов 15 4 5 6 23-27 17
13
 Оренбург 16 3 5 8 17-25 14
14
 Ахмат 16 3 4 9 16-22 13
15
 Балтика 16 3 3 10 12-23 12
16
 Сочи 16 3 1 12 16-28 10
Результаты / календарь
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30 тур
25.11 13:00
Кр. Советов – Локомотив
 3 : 3
25.11 15:15
Зенит – Сочи
 3 : 0
25.11 17:30
ЦСКА – Динамо
 2 : 3
25.11 19:45
Балтика – Спартак
 0 : 2
26.11 12:00
Оренбург – Ахмат
 1 : 1
26.11 14:00
Урал – Краснодар
 3 : 1
26.11 16:30
Рубин – Факел
 - : -
26.11 19:00
Ростов – Пари НН
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 12
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 7
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 12 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 13 1 4
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 12 1 3
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