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Сегодня, 19:59

В «Ахмате» настроены на победу в матче с «Факелом»

Руслан Минаев
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Спортивный директор «Ахмата» Руслан Газзаев поделился мнением о матче с «Факелом» в 30-м туре РПЛ.

«Наверное, после прошлогоднего пятого места, результат этого сезона не совсем такой, на который мы рассчитывали. Во второй части сезона задача стояла не оказаться в зоне стыковых матчей по итогам чемпионата, эту задачу команда решила.

Следующий матч с «Факелом», у них на кону стоит больше, чем у нас. У соперника гораздо больше мотивации. Но это ни о чем особо не говорит, мы выйдем играть на победу. Трансферы летом? Изменения будут», — сказал Газзаев Metaratings.ru.

Матч «Факел» — «Ахмат» состоится 25 мая. Начало — в 16.30 мск.

Источник: Metaratings.ru
РПЛ
ФК Ахмат
ФК Факел (Воронеж)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Динамо 29 16 8 5 53-38 56
2
 Зенит 29 16 6 7 50-26 54
3
 Краснодар 29 15 8 6 44-29 53
4
 Локомотив 29 13 11 5 49-37 50
5
 Спартак 29 14 7 8 41-32 49
6
 ЦСКА 29 11 12 6 54-40 45
7
 Ростов 29 12 7 10 42-44 43
8
 Рубин 29 11 8 10 30-37 41
9
 Кр. Советов 29 11 7 11 45-43 40
10
 Ахмат 29 10 5 14 33-43 35
11
 Урал 29 7 9 13 30-44 30
12
 Оренбург 29 7 9 13 34-41 30
13
 Факел 29 6 11 12 20-31 29
14
 Пари НН 29 8 5 16 28-50 29
15
 Балтика 29 7 5 17 32-39 26
16
 Сочи 29 5 8 16 36-47 23
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25.05 16:30
Зенит – Ростов
 - : -
25.05 16:30
Краснодар – Динамо
 - : -
25.05 16:30
Кр. Советов – Пари НН
 - : -
25.05 16:30
ЦСКА – Урал
 - : -
25.05 16:30
Рубин – Сочи
 - : -
25.05 16:30
Балтика – Локомотив
 - : -
25.05 16:30
Факел – Ахмат
 - : -
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Локомотив

 15
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Константин Тюкавин

Динамо

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