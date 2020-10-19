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«С выходом Мозеса команда добавила». Газизов — о дебюте новичка «Спартака»

04:05
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Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов остался доволен дебютом Виктора Мозеса в матче 11-го тура чемпионата России против «Химок». Нигериец вышел на поле на 55-й минуте встречи.

— Вы знаете, пока Мозес не вышел, счет был 0:1 в пользу «Химок», — цитируют «Известия» Газизова. — Мне кажется, с его выходом команда добавила. При этом Виктор пока еще даже ни разу не проводил тренировку с командой, и в такую игру сложно входить, но видно, что он мастер и помощник для нас. Теперь всё зависит от нас и от него, как мы вместе будем действовать.

Дополнительная информация:

https://iz.ru/1075254/aleksei-fomin-sevastian-terletckii/prishporili-tcska-vpervye-za-dolgoe-vremia-obygral-dinamo

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