«С выходом Мозеса команда добавила». Газизов — о дебюте новичка «Спартака»
04:05
Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов остался доволен дебютом Виктора Мозеса в матче 11-го тура чемпионата России против «Химок». Нигериец вышел на поле на 55-й минуте встречи.
— Вы знаете, пока Мозес не вышел, счет был 0:1 в пользу «Химок», — цитируют «Известия» Газизова. — Мне кажется, с его выходом команда добавила. При этом Виктор пока еще даже ни разу не проводил тренировку с командой, и в такую игру сложно входить, но видно, что он мастер и помощник для нас. Теперь всё зависит от нас и от него, как мы вместе будем действовать.
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https://iz.ru/1075254/aleksei-fomin-sevastian-terletckii/prishporili-tcska-vpervye-za-dolgoe-vremia-obygral-dinamo
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 11-й тур. ЦСКА — «Динамо», «Зенит» — «Сочи» и другие матчи