Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов остался доволен дебютом Виктора Мозеса в матче 11-го тура чемпионата России против «Химок». Нигериец вышел на поле на 55-й минуте встречи.

— Вы знаете, пока Мозес не вышел, счет был 0:1 в пользу «Химок», — цитируют «Известия» Газизова. — Мне кажется, с его выходом команда добавила. При этом Виктор пока еще даже ни разу не проводил тренировку с командой, и в такую игру сложно входить, но видно, что он мастер и помощник для нас. Теперь всё зависит от нас и от него, как мы вместе будем действовать.