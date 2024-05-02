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Сегодня, 18:35

Агент Джикии: «Георгий вернулся в общую группу. Повреждение миновало»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Агент Вадим Шпинев, представляющий интересы защитника «Спартака» Георгия Джикии, ответил на вопрос «СЭ» о состоянии игрока.

«Георгий с сегодняшнего дня тренируется в общей группе. Готовится вместе с командой к «Пари НН». Повреждение миновало, все хорошо», — сказал Шпинев «СЭ».

Ранее в «Спартаке» сообщили, что защитник Срджан Бабич получил повреждение и пропустит матч 27-го тура РПЛ с «Пари НН», а Джикия восстановился после травмы.

Георгий Джикия
Футбол
ФК Спартак (Москва)
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В «Спартаке» сообщили, что Джикия восстановился после травмы и готовится к игре с «Пари НН»

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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 26 15 5 6 44-23 50
2
 Краснодар 26 14 8 4 41-25 50
3
 Динамо 26 13 8 5 43-33 47
4
 Спартак 26 12 6 8 37-31 42
5
 Локомотив 26 10 11 5 44-37 41
6
 Кр. Советов 26 11 7 8 43-35 40
7
 Ростов 26 11 7 8 39-39 40
8
 ЦСКА 26 9 11 6 45-36 38
9
 Рубин 26 10 7 9 24-31 37
10
 Ахмат 26 8 5 13 29-38 29
11
 Пари НН 26 8 4 14 25-38 28
12
 Факел 26 6 9 11 19-28 27
13
 Балтика 26 7 5 14 28-32 26
14
 Оренбург 26 6 8 12 29-35 26
15
 Урал 26 6 7 13 25-40 25
16
 Сочи 26 4 8 14 26-40 20
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4.05 17:00
Оренбург – Кр. Советов
 - : -
4.05 19:30
Краснодар – Ахмат
 - : -
5.05 16:30
Динамо – Сочи
 - : -
5.05 19:00
Пари НН – Спартак
 - : -
6.05 15:45
Урал – Балтика
 - : -
6.05 18:00
Факел – Зенит
 - : -
6.05 20:30
ЦСКА – Рубин
 - : -
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П
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