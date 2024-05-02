Агент Джикии: «Георгий вернулся в общую группу. Повреждение миновало»

Агент Вадим Шпинев, представляющий интересы защитника «Спартака» Георгия Джикии, ответил на вопрос «СЭ» о состоянии игрока.

«Георгий с сегодняшнего дня тренируется в общей группе. Готовится вместе с командой к «Пари НН». Повреждение миновало, все хорошо», — сказал Шпинев «СЭ».

Ранее в «Спартаке» сообщили, что защитник Срджан Бабич получил повреждение и пропустит матч 27-го тура РПЛ с «Пари НН», а Джикия восстановился после травмы.