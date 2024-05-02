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Сегодня, 17:59

Защитник «Локомотива» Ньямси рассказал, чем Дзюба похож на Ибрагимовича и Жиру

Руслан Минаев
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Артем Дзюба.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Защитник «Локомотива» Жерзино Ньямси поделился мнением о нападающем железнодорожников Артеме Дзюбе.

«Дзюба — крутой парень, он приносит пользу нашей команде, хороший нападающий. Он похож на Ибрагимовича и Жиру. Чем? Как минимум, своими габаритами», — цитирует Ньямси «РБ Спорт».

35-летний Дзюба в этом сезоне провел за «Локомотив» 26 матчей, забил 4 мяча и сделал 4 голевые передачи. Россиянин перешел в состав московского клуба на правах свободного агента в феврале 2023-го. С тех пор форвард провел за железнодорожников 39 игр, забил 12 голов и сделал 9 результативных пасов.

Источник: РБ Спорт
Артем Дзюба
Златан Ибрагимович
Оливье Жиру
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
Жерзино Ньямси
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 26 15 5 6 44-23 50
2
 Краснодар 26 14 8 4 41-25 50
3
 Динамо 26 13 8 5 43-33 47
4
 Спартак 26 12 6 8 37-31 42
5
 Локомотив 26 10 11 5 44-37 41
6
 Кр. Советов 26 11 7 8 43-35 40
7
 Ростов 26 11 7 8 39-39 40
8
 ЦСКА 26 9 11 6 45-36 38
9
 Рубин 26 10 7 9 24-31 37
10
 Ахмат 26 8 5 13 29-38 29
11
 Пари НН 26 8 4 14 25-38 28
12
 Факел 26 6 9 11 19-28 27
13
 Балтика 26 7 5 14 28-32 26
14
 Оренбург 26 6 8 12 29-35 26
15
 Урал 26 6 7 13 25-40 25
16
 Сочи 26 4 8 14 26-40 20
Результаты / календарь
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30 тур
4.05 17:00
Оренбург – Кр. Советов
 - : -
4.05 19:30
Краснодар – Ахмат
 - : -
5.05 16:30
Динамо – Сочи
 - : -
5.05 19:00
Пари НН – Спартак
 - : -
6.05 15:45
Урал – Балтика
 - : -
6.05 18:00
Факел – Зенит
 - : -
6.05 20:30
ЦСКА – Рубин
 - : -
6.05 20:30
Локомотив – Ростов
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

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Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

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Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

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П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 12
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 8
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

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И К Ж
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да Силва Виллиан Роша

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Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

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