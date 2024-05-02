Защитник «Локомотива» Ньямси рассказал, чем Дзюба похож на Ибрагимовича и Жиру

Защитник «Локомотива» Жерзино Ньямси поделился мнением о нападающем железнодорожников Артеме Дзюбе.

«Дзюба — крутой парень, он приносит пользу нашей команде, хороший нападающий. Он похож на Ибрагимовича и Жиру. Чем? Как минимум, своими габаритами», — цитирует Ньямси «РБ Спорт».

35-летний Дзюба в этом сезоне провел за «Локомотив» 26 матчей, забил 4 мяча и сделал 4 голевые передачи. Россиянин перешел в состав московского клуба на правах свободного агента в феврале 2023-го. С тех пор форвард провел за железнодорожников 39 игр, забил 12 голов и сделал 9 результативных пасов.