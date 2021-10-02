«Рубин» — «Нижний Новгород»: Калинский забил с пенальти и вывел гостей вперед
Полузащитник «Нижнего Новгорода» Николай Калинский открыл счет в матче 10-го тура Тинькофф РПЛ против «Рубина» — 1:0.
На 61-й минуте встречи хавбек реализовал 11-метровый, назначенный в ворота казанцев после вмешательства ВАР в эпизод. Главный арбитр игры Сергей Карасев посмотрел повтор одной из атак «Нижнего Новгорода», после чего заключил, что защитник «Рубина» нарушил правила на Алексее Козлове в своей штрафной.
Отметим, что ранее полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия не смог реализовать 11-метровый в ворота «Нижнего Новгорода».
Гол в ворота «Рубина» стал для Калинского третьим в сезоне-2021/22.
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