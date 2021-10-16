«Рубин» — «Локомотив»: ВАР Турбин спас судью Левникова — гол правильно отменен
На 5-й минуте матча 11-го тура Тинькофф чемпионата России «Рубин» — «Локомотив» арбитр Кирилл Левников ошибся, засчитав взятие ворот гостей. Судья неверно оценил единоборство Сеада Хакшабановича с Пабло и продолжил игру, после чего Герман Онугха открыл счет.
В действия судьи быстро вмешались видеоассистенты Евгений Турбин и Александр Богданов. Затем уже сам рефери посмотрел видеозапись, убедился, что Хакшабанович нарушил правила, и отменил гол.
Методология
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echo2011
А кто определяет очевидность ошибки? На самом деле,когда хотят вмешиваться,тогда и вмешиваются.
16.10.2021
бывалый11
Боковой судья находиться на линии мяча но не дальше центра поля ,причем этот судья стоял напротив этого момента в центре поля. Спорить не буду. Посмотрел запись. левников было в 12 метрах. но боковой видел момент хорошо
16.10.2021
Gordon
Помощник слишком далеко от эпизода, не его момент. А Левников находился далеко от эпизода и не успел занять позицию, чтобы иметь обзор в створе единоборства, поэтому ошибся. ВАР вмешался, т.к, ошибка очевидная.
16.10.2021
alex13b
Нормальная ситуация. Для этого и вводили ВАР.
16.10.2021
бывалый11
Вот вопрос это очевидная или неочевидная ошибка судьи. Вар то имел право вмешиваться, если судья в центре поля не зафиксировал нарушение. Странно по логике и боковой судья должен в этом ремя быть у центре поля и левников Все было видно что игрок рубина мяча не коснулся. Вопрос почему не была остановлена игра?
16.10.2021