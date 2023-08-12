«Ростов» — «Рубин»: Голенков забил первый гол в сезоне

Нападающий «Ростова» Егор Голенков увеличил преимущество своей команды в матче 4-го тура РПЛ против «Рубина» — 3:0.

На 88-й минуте встречи форвард получил передачу от Даниила Уткина и пробил в правый от себя угол ворот Юрия Дюпина.

Гол в ворота «Рубина» стал для Голенкова первым в сезоне-2023/24.