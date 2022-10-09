«Ростов» — «Краснодар»: Кайо получил красную карточку

Защитник «Краснодара» Кайо получил красную карточку в матче 12-го тура РПЛ против «Ростова».

Он сфолил в своей штрафной на сопернике, а результате чего в ворота его команды был назначен пенальти.

За фол Кайо получил желтую карточку, которая стала для него второй в матче.