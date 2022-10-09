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9 октября, 20:17

Разин: «Выигрывать всегда приятно. У нас сложная ситуация»

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер «Северстали» Андрей Разин дал комментарий по итогам матча регулярного чемпионата КХЛ против «Трактора» (4:3 Б).

— Выигрывать всегда приятно. У нас сложная ситуация. Сегодня и «Куньлунь» выиграл, поэтому тяжело из ямы выкарабкиваться. Тем более, команда молодая, психологически тяжеловато было. Видно, что немножко подзажатые. Тем и интереснее вылазить именно из таких ситуаций. Поговорив с ребятами, поверив, доказав им, чтобы они прежде всего в себя поверили. Такие победы важны, пусть они и по буллитам. Победы всегда приносят положительные эмоции, двигаемся дальше.

— Отсутствие Петунина и Пилипенко — психологический момент?

— Да, здесь чисто психологический момент. У меня в карьере тренера был такой момент, когда президент «Автомобилиста» — Алексей Бобров — позвонил в сезоне и сказал: «Я тебя не увольняю, просто отстраняю. Просто сядь на игре на верх, посмотри, что правильно, что неправильно». Меня это очень сильно взбодрило, очень сильно помогло. Хотел бы такой же шаг сделать с ребятами, у которых немножко не получается. Хотелось, чтобы они посмотрели игру со стороны, посмотрели, что да как. Оценили происходящее. Хочется от них большего. Да и они сами хотят. Такой глоток воздуха, чтобы они передохнули. Двигаемся дальше.

— Суворов уже забивает в пяти играх подряд. Как не испортить парня, не перехвалить?

— Я видел его потенциал в играх за сборную. Было видно, что мальчишка заряжен. Задача нашего тренерского штаба была его раскрепостить, чтобы он влился в коллектив. Ребятам в таком возрасте, уезжая в другой город из тепличных, домашних условий, тяжело психологически. Наша задача была, чтобы они влились в коллектив, чтобы ребята их приняли. На этом не останавливаемся. У парня талант, большие задатки.

Источник: https://severstalclub.ru/news/andrey-razin-vyigryvat-vsegda-priyatno-8fb4c79617/
ХК Северсталь
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Андрей Разин
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