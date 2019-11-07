Роман Шаронов: «8 голов в 15 матчах — неудовлетворительный результат для «Рубина»
Тренер «Рубина» Роман Шаронов рассказал об итогах первой половины сезона РПЛ.
— Подведите, пожалуйста, итоги первого круга.
— Итоги подведем в конце чемпионата, — приводит слова Шаронова официальный сайт клуба.
— 8 голов в 15 играх — это удовлетворительный результат?
— Вы сами знаете ответ на этот вопрос. Конечно, нет.
— Есть понимание, почему так происходит? Можете дать комментарий?
— Есть. Нужны больше голевых моментов и реализация.
— Как вообще подготовка к «Динамо» идет? Насколько сложный соперник?
— Мы работаем в штатном режиме. Как всегда, у нас есть определенный цикл, у нас есть информация по «Динамо». Понятно, что у них главный тренер сменился, и рисунок игры изменился соответственно, но игроки остались те же самые, поэтому мы анализируем их, анализируем свою игру, готовимся.
— Это соперник, которого можно обыграть?
— Я думаю, что в чемпионате России можно любого соперника обыграть.
Матч 16-го тура чемпионата России между «Рубином» и «Динамо» пройдет 9 ноября в Казани и начнется в 14:00 мск. Казанцы с 17 очками занимают 12-е место в турнирной таблице, команда Кирилла Новикова имеет в своем активе на 2 очка меньше и располагаются на строчку ниже.
Чемпионат России по футболу-2019/2020: турнирная таблица РПЛ, расписание матчей, онлайн-трансляции, календарь и результаты игр
Опрос
Дополнительная информация
https://www.rubin-kazan.ru/posts/roman-sharonov-idem-vpered-shag-za-shagom