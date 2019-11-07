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Роман Шаронов: «8 голов в 15 матчах — неудовлетворительный результат для «Рубина»

13:56
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Тренер «Рубина» Роман Шаронов рассказал об итогах первой половины сезона РПЛ.

— Подведите, пожалуйста, итоги первого круга.

— Итоги подведем в конце чемпионата, — приводит слова Шаронова официальный сайт клуба.

— 8 голов в 15 играх — это удовлетворительный результат?

— Вы сами знаете ответ на этот вопрос. Конечно, нет.

— Есть понимание, почему так происходит? Можете дать комментарий?

— Есть. Нужны больше голевых моментов и реализация.

— Как вообще подготовка к «Динамо» идет? Насколько сложный соперник?

— Мы работаем в штатном режиме. Как всегда, у нас есть определенный цикл, у нас есть информация по «Динамо». Понятно, что у них главный тренер сменился, и рисунок игры изменился соответственно, но игроки остались те же самые, поэтому мы анализируем их, анализируем свою игру, готовимся.

— Это соперник, которого можно обыграть?

— Я думаю, что в чемпионате России можно любого соперника обыграть.

Матч 16-го тура чемпионата России между «Рубином» и «Динамо» пройдет 9 ноября в Казани и начнется в 14:00 мск. Казанцы с 17 очками занимают 12-е место в турнирной таблице, команда Кирилла Новикова имеет в своем активе на 2 очка меньше и располагаются на строчку ниже.

Чемпионат России по футболу-2019/2020: турнирная таблица РПЛ, расписание матчей, онлайн-трансляции, календарь и результаты игр

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https://www.rubin-kazan.ru/posts/roman-sharonov-idem-vpered-shag-za-shagom

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