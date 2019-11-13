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Как посадивший на кукурузное поле самолет Юсупов побывал на стадионе «Спартака»

16:57
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Пилот авиакомпании «Уральские авиалинии», болельщик красно-белых Дамир Юсупов, который посадил самолет на поле с более чем 200 пассажирами на борту, 9 ноября вместе с женой впервые посетил стадион «Открытие Арена». Кроме того, он побывал в клубном музее и поздравил команду с победой.

Юсупов нанес символический удар по мячу в матче 16-го тура чемпионата России между «Спартаком» и «Крыльями Советов» (2:0).

Напомним, 15 августа самолет выполнял рейс по маршруту Жуковский — Симферополь и совершил жесткую посадку в поле в Раменском районе Московской области.

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 16-й тур. «Локомотив» — «Краснодар» и другие матчи




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