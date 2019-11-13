«Оренбург» и «Уфу» наказали за скандирование фанатами нецензурных кричалок
15:33
Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц огласил штрафные санкции по итогам матча 16-го тура чемпионата России «Оренбург» — «Уфа» (0:0).
— Зафиксировано оскорбительное скандирование с содержанием нецензурной лексики со стороны фанатов обеих команд. «Оренбург» получил штраф в 10 тысяч рублей, «Уфа» — на 30 тысяч, — сообщил Григорьянц. (Иван Торопцев)
Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 16-й тур. «Локомотив» — «Краснодар» и другие матчи
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...