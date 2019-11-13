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«Оренбург» и «Уфу» наказали за скандирование фанатами нецензурных кричалок

15:33

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц огласил штрафные санкции по итогам матча 16-го тура чемпионата России «Оренбург» — «Уфа» (0:0).

— Зафиксировано оскорбительное скандирование с содержанием нецензурной лексики со стороны фанатов обеих команд. «Оренбург» получил штраф в 10 тысяч рублей, «Уфа» — на 30 тысяч, — сообщил Григорьянц. (Иван Торопцев)

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 16-й тур. «Локомотив» — «Краснодар» и другие матчи




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