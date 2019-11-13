«Зенит» оштрафовали за использование фанатами пиротехники в матче с «Арсеналом»
15:34
Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц огласил штрафные санкции по итогам матча 16-го тура чемпионата России «Арсенал» — «Зенит» (0:1).
— Болельщики «Зенита» использовали пиротехнические изделия по ходу матча. Клуб из Санкт-Петербурга оштрафован на 40 тысяч рублей, — заявил Григорьянц. (Иван Торопцев)
Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр
Опрос
проголосовало: 26763Все опросы
ВАР в РПЛ: вы за или против?
Дополнительная информация
Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 16-й тур. «Локомотив» — «Краснодар» и другие матчи
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...