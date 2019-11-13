Егоров отказался комментировать решение КДК по Гончаренко
15:56
Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров отказался комментировать «СЭ» решение КДК по главному тренеру ЦСКА Виктору Гончаренко. Комитет дисквалифицировал специалиста на 2 матча (1 — условно).
— Все вопросы в РФС, — ответил Егоров на просьбу прокомментировать решение.
В перерыве матча 16-го тура «Сочи» — ЦСКА (2:3) Гончаренко в экспрессивной манере с употреблением нецензурной лексики предъявлял претензии главному арбитру встречи Станиславу Васильеву?. Разговор главного тренера армейцев с судьей попал в эфир канала «Матч Премьер», транслировавшего игру. (Дмитрий Зимин)
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