Роман Бабаев: «Все легионеры ЦСКА здесь, проблем нет»

Бабаев заявил, что все легионеры ЦСКА в России и никаких проблем нет

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев после матча 19-го тура Тинькофф против «Спартака» (2:0) высказался о ситуации с иностранными футболистами и санкциями.

— Решение о санкциях уже принято, — сказал Бабаев. — Нужно попытаться минимизировать сложности. Давайте сегодня только про футбол. Мы объяснили, почему логотип переместился на спину, ничего не скрывали. Это просто изменение дизайна формы, чтобы освободить место для нового спонсора. Это не связано с санкциями. Так пришлось бы полностью убирать.

— В ЦСКА зафиксирован курс футболистов?

— Сейчас мы говорим о футболе.

«Все наши легионеры здесь, прилетели со сборов. Так что с этим проблем нет», — добавил Бабаев.

ЦСКА занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ после 19 туров (33 очка).