«Лига Европы еще тоже реальна для «Спартака». Каррера оценил игру «Спартак» после поражения от ЦСКА

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера в разговоре с «СЭ» отреагировал на поражение красно-белых в матче 19-го тура Тинькофф РПЛ от ЦСКА (0:2).

«Сегодня я смотрел игру от начала до конца. Мне показалось, что команда еще морально не вернулась со сборов. Они еще находятся в стадии подготовки к весенней части сезона. Всегда непросто для тренера брать под крыло новую команду в середине чемпионата и привыкать к игрокам, которые имеются в распоряжении. Ваноли должен будет хорошо преуспеть в этом компоненте и также сделать все, чтобы игроки привыкли к его методам подготовки! Впереди еще много матчей. Так что посмотрим, Лига Европы еще тоже реальна для «Спартака», — сказал Каррера «СЭ».

«Спартак» занимает девятое место в турнирной таблице, набрав 23 очка. В матче 20-го тура команда Паоло Ваноли сыграет в гостях с «Динамо» (6 марта).