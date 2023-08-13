Рианчо считает, что Захарян может стать звездой футбола в ла лиге

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо поделился мнением о возможном переходе полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад».

«Реал Сосьедад» — отличная команда, они проделывают очень серьезную работу, развивают молодых игроков, у этого клуба преданные болельщики. Думаю, в ла лиге Захарян может стать настоящей звездой футбола, ему повезло с командой. Это хорошее место для дальнейшего роста. Теперь осталось дождаться, когда игрок полностью адаптируется к стране и к чемпионату. Желаю ему удачи», — приводит «РБ Спорт» слова Рианчо.

13 августа в «Реале Сосьедад» заявили, что сделка по переходу Захаряна близка к завершению. По информации «СЭ», баскский клуб заплатит за игрока 12 миллионов евро плюс бонусы.