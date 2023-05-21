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Сегодня, 01:17

Радимов: «Слова Лещука о Йокановиче — лицемерие. Бросать такое в спину — подло и мерзко»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Владислав Радимов.
Фото Виктория Ламзина/ФК «Зенит»

Бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов отреагировал на слова вратаря «Динамо» Игоря Лещука об экс-главном тренере бело-голубых Славише Йокановиче.

«Честно сказать, пребываю в шоке от сегодняшних слов голкипера «Динамо» Лещука в адрес уже ушедшего Йокановича. Бессмысленно спорить, что у тренера не получилось в клубе и его увольнение было заслуженным, но разводить грязь, бросать вот такие слова в спину — просто подло и мерзко.
Во-первых, не слишком ли он раздухарился после победы над разобранным «Торпедо», которое еле ходит и уже готовится к ФНЛ? Во-вторых, если у этого персонажа были вопросы к методам работы Йокановича, почему же он молчал весь сезон и не высказывался? И как это вдруг за неделю команда могла что-то понять с новым тренером? Больше напоминает обычный подхалимаж и попытку подлизаться к новому тренеру, чем на взвешенную оценку. Лещук после таких слов просто упал в моих глазах! Куда симпатичнее он выглядит, когда его рот на замке!» — написал Радимов в своем Telegram-канале.

После победы над «Торпедо» (3:0) в матче 28-го тура РПЛ Лещук раскритиковал работу Йокановича: «Мы делали на протяжении года одни и те же упражнения. Футбол был виден на поле, было видно, что это скучно и непонятно, никто не понимал, во что играть. Каждый играл, как он понимает, не было общего знаменателя. Сейчас за неделю нам в принципе объяснили знакомые требования, стало более понятно, во что играть, как двигаться, открываться и куда бежать».

Славиша Йоканович возглавлял «Динамо» с июня 2022 года, 14 мая 2023 года 54-летний серб был отправлен в отставку.

Игорь Лещук. «Поведение Йокановича — неуважение к игрокам! С ним играли в скучный непонятный футбол». Жесткое интервью Лещука

Источник: https://t.me/VladRadimov/177
Владислав Радимов
Игорь Лещук
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Славиша Йоканович
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 28 20 6 2 72-19 66
2
 ЦСКА 27 16 6 5 51-24 54
3
 Ростов 27 14 8 5 44-35 50
4
 Спартак 27 14 8 5 58-36 50
5
 Ахмат 28 15 4 9 47-34 49
6
 Динамо 28 13 6 9 47-38 45
7
 Краснодар 27 12 7 8 57-44 43
8
 Оренбург 28 12 4 12 52-54 40
9
 Локомотив 28 11 6 11 47-43 39
10
 Сочи 27 11 4 12 36-48 37
11
 Урал 27 8 6 13 29-42 30
12
 Факел 28 5 12 11 34-46 27
13
 Кр. Советов 27 6 8 13 27-43 26
14
 Пари НН 27 6 5 16 27-50 23
15
 Химки 28 4 6 18 25-62 18
16
 Торпедо 28 3 4 21 20-55 13
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30 тур
20.05 14:00
Локомотив – Факел
 1 : 0
20.05 16:30
Торпедо – Динамо
 0 : 3
20.05 16:30
Оренбург – Зенит
 2 : 2
20.05 19:00
Ахмат – Химки
 3 : 0
21.05 14:00
Кр. Советов – Урал
 - : -
21.05 16:30
Спартак – ЦСКА
 - : -
21.05 19:00
Краснодар – Ростов
 - : -
22.05 19:00
Пари НН – Сочи
 - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 23
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 18
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 17
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 10
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
И К Ж
Гленн Бейл

Гленн Бейл

Крылья Советов

 25 1 4
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 18 1 3
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

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