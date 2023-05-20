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Сегодня, 19:23

Лещук — о работе с Йокановичем: «Это скучно и непонятно, никто не понимал, во что играть»

Константин Белов
Корреспондент
Микеле Антонов
Корреспондент
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Вратарь «Динамо» Игорь Лещук высказался о работе с бывшим тренером команды Славишей Йокановичем.

— Правильно ли я понимаю, что футбол, который строит Йоканович, команда не совсем понимала?

— Мы делали на протяжении года одни и те же упражнения. Футбол был виден на поле, было видно, что это скучно и непонятно, никто не понимал, во что играть. Каждый играл, как он понимает, не было общего знаменателя. Сейчас за неделю нам в принципе объяснили знакомые требования, стало более понятно, во что играть, как двигаться, открываться и куда бежать.

— Для вас удивительно, какая манера была у этого тренера? Все-таки считается, что западный подход более передовой.

— У нас молодая команда. Думаю, что он больше под возрастную команду, чем под молодую, потому что здесь нужно пихать, требовать, объяснять и разжевывать, а было больше так, что как можете — так играйте. Каждый тянул одеяло на себя. Это не совсем правильный подход.

54-летний серб проработал в «Динамо» с июня 2022 года по 14 мая 2023-го.

Игорь Лещук
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Славиша Йоканович
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 28 20 6 2 72-19 66
2
 ЦСКА 27 16 6 5 51-24 54
3
 Ростов 27 14 8 5 44-35 50
4
 Спартак 27 14 8 5 58-36 50
5
 Ахмат 27 14 4 9 44-34 46
6
 Динамо 28 13 6 9 47-38 45
7
 Краснодар 27 12 7 8 57-44 43
8
 Оренбург 28 12 4 12 52-54 40
9
 Локомотив 28 11 6 11 47-43 39
10
 Сочи 27 11 4 12 36-48 37
11
 Урал 27 8 6 13 29-42 30
12
 Факел 28 5 12 11 34-46 27
13
 Кр. Советов 27 6 8 13 27-43 26
14
 Пари НН 27 6 5 16 27-50 23
15
 Химки 27 4 6 17 25-59 18
16
 Торпедо 28 3 4 21 20-55 13
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20.05 14:00
Локомотив – Факел
 1 : 0
20.05 16:30
Торпедо – Динамо
 0 : 3
20.05 16:30
Оренбург – Зенит
 2 : 2
20.05 19:00
Ахмат – Химки
 - : -
21.05 14:00
Кр. Советов – Урал
 - : -
21.05 16:30
Спартак – ЦСКА
 - : -
21.05 19:00
Краснодар – Ростов
 - : -
22.05 19:00
Пари НН – Сочи
 - : -
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Зенит

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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 18
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

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П
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Эдуард Сперцян

Краснодар

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Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

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Александр Соболев

Спартак

 9
И К Ж
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