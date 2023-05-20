Лещук — о работе с Йокановичем: «Это скучно и непонятно, никто не понимал, во что играть»

Вратарь «Динамо» Игорь Лещук высказался о работе с бывшим тренером команды Славишей Йокановичем.

— Правильно ли я понимаю, что футбол, который строит Йоканович, команда не совсем понимала?

— Мы делали на протяжении года одни и те же упражнения. Футбол был виден на поле, было видно, что это скучно и непонятно, никто не понимал, во что играть. Каждый играл, как он понимает, не было общего знаменателя. Сейчас за неделю нам в принципе объяснили знакомые требования, стало более понятно, во что играть, как двигаться, открываться и куда бежать.

— Для вас удивительно, какая манера была у этого тренера? Все-таки считается, что западный подход более передовой.

— У нас молодая команда. Думаю, что он больше под возрастную команду, чем под молодую, потому что здесь нужно пихать, требовать, объяснять и разжевывать, а было больше так, что как можете — так играйте. Каждый тянул одеяло на себя. Это не совсем правильный подход.

54-летний серб проработал в «Динамо» с июня 2022 года по 14 мая 2023-го.