Промес: «Очень сложный матч, но мы дождались своего момента и победили»

Нападающий «Спартака» Квинси Промес поделился мнением о победе команды над «Ахматом» (2:1) в матче 17-го тура Тинькофф РПЛ.

«Очень сложный матч. Мы проявили характер и все ребята молодцы. Действительно было сложно играть в меньшинстве, но мы проявили характер и выполнили установку на игру», — сказал футболист пресс-службе клуба.

Также Промес рассказал, о чем команда говорила в перерыве после первого тайма.

«В перерыве мы сказали другу другу, что паниковать не надо. Счет 1:1 и все может произойти, на дождаться своего момента. Мы дождались его, использовали и победили», — добавил он.

Промес еще рассказал о своих ощущениях от забитого гола.

«Я люблю завивать, это то, что я умею делать, но сейчас вся команда работает на голы. Да, я забил и это хорошо, надеюсь, что голы придут и буду забивать уже на автомате. Это то, что я должен делать».