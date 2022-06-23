Митрофанов: «РФС добился того, что наши клубы имеют возможность выплачивать заработную плату за рубеж»
Митрофанов рассказал, как выплачиваются зарплаты легионерам
Председатель комиссии по лицензированию РФС Максим Митрофанов после Исполкома рассказал, как будет выплачиваться зарплата иностранным футболистам.
«РФС добился того, что наши клубы имеют возможность выплачивать заработную плату за рубеж, это минимизировало риск оттока иностранцев. Достигнута принципиальная договоренность по НДС и по предоставлению индивидуального налогового вычета. Эти меры принесут примерно 4,5 миллиарда экономии. Сейчас с клубами РПЛ идет обоснование для того, чтобы Министерство фининансов запустило приказ. До конца месяца мы рассчитываем направить эти документы в Министерство финансов», — сказал Митрофанов.
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