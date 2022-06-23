Мартинс сменит номер после прихода в «Спартак» Зиньковского

Люксембургский полузащитник московского «Спартака» Кристофер Мартинс Перейра сменит номер после прихода в команду из «Крыльев Советов» Антона Зиньковского. Новичок красно-белых, как и в Самаре, будет выступать под 17-м номером. А Мартинс, как сообщили «СЭ» в пресс-службе «Спартака», возьмет вместо этого 35-й номер.

23 июня «Спартак» объявил о трансфере Зиньковского. Контракт рассчитан до 30 мая 2027 года.

Полузащитник выступал за «Крылья Советов» с января 2019 года. По итогам сезона РПЛ-2021/22 Зиньковский был признан лучшим игроком «Крыльев Советов» и стал лучшим ассистентом чемпионата России.

В минувшем сезоне футболист сыграл за самарскую команду 32 матча во всех турнирах, забил 4 мяча и отдал 11 результативных передач.