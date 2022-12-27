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Пономарев считает, что только Акинфеев заслуживает похвалы в ЦСКА за 2022 год

Виталий Косик
Корреспондент
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Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев рассказал, кто из игроков ему больше всего запомнился в московской команде в 2022 году.

«В положительном ключе в армейской команде могу выделить только Игоря Акинфеева. В целом мне команда не нравится. Абсолютно. Некого даже выделить. Не могу даже многие фамилии сейчас вспомнить. Только нашего вратаря и капитана положительно могу оценить в 2022 году», — цитирует Пономарева Betonmobile.ru.

В текущем сезоне 36-летний голкипер сыграл за столичный клуб 18 матчей во всех турнирах и пропустил 19 голов.

ЦСКА занимает 5-е место в таблице чемпионата России, набрав 29 очков за 17 матчей.

Источник: https://betonmobile.ru/ponomarev-schitaet-chto-tolko-akinfeev-zasluzhivaet-pohvalyi-v-tsska-za-2022-god
Владимир Пономарев
Игорь Акинфеев
ФК ЦСКА (Москва)
0
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
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Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

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Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

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Александр Соболев

Спартак

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Квинси Промес

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Краснодар

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