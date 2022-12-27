Рианчо: «Не исключено, что после перехода РПЛ в Азию многие легионеры покинут чемпионат России»

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо прокомментировал возможный переход РФС в Азиатскую конфедерацию футбола.

«Переход в Азиатскую конфедерацию может стать огромным шагом назад для российского футбола. Будет очень обидно, если РФС не найдет других вариантов. Лучше дождаться возвращения в еврокубки, если это возможно. Конечно, не исключено, что после перехода в АФК большинство легионеров покинут РПЛ. Многие из них видели в еврокубках возможность для профессионального роста. Безусловно, это ослабит уровень лиги», — приводит слова Рианчо «РБ Спорт».

Вице-президент РФС Денис Соловьев сообщал о том, что решение о переходе РФС из УЕФА в Азиатскую футбольную конфедерацию будет принято до 31 декабря 2022 года.

В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили сборную России и российские клубы от участия в международных соревнованиях.