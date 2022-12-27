Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 22:43

Рианчо: «Не исключено, что после перехода РПЛ в Азию многие легионеры покинут чемпионат России»

Рианчо прокомментировал возможный переход РФС в Азиатскую конфедерацию футбола
Виталий Косик
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо прокомментировал возможный переход РФС в Азиатскую конфедерацию футбола.

«Переход в Азиатскую конфедерацию может стать огромным шагом назад для российского футбола. Будет очень обидно, если РФС не найдет других вариантов. Лучше дождаться возвращения в еврокубки, если это возможно. Конечно, не исключено, что после перехода в АФК большинство легионеров покинут РПЛ. Многие из них видели в еврокубках возможность для профессионального роста. Безусловно, это ослабит уровень лиги», — приводит слова Рианчо «РБ Спорт».

Вице-президент РФС Денис Соловьев сообщал о том, что решение о переходе РФС из УЕФА в Азиатскую футбольную конфедерацию будет принято до 31 декабря 2022 года.

В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили сборную России и российские клубы от участия в международных соревнованиях.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/raul-riancho-ne-isklyucheno-chto-posle-perehoda-v-aziyu-bol-shinstvo-legionerov-pokinut-rpl/
РПЛ
РФС
Рауль Рианчо
УЕФА
ФИФА
1
2
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Кто самый популярный фигурист России? У Валиевой серьезные конкуренты
Источник: отец Трусовой требовал отстранить Ягудина и Тарасову от комментирования прокатов своей дочери
Глава МИД Германии Бербок назвала невозможными нормальные отношения ФРГ с нынешней Россией
Мишустин поручил создать 16 военных учебных центров при федеральных вузах
В США признали неэффективность ЗРК Patriot против российских ракет
Бут рассказал об отношении сокамерников в США к России
Материалы сюжета: Российский футбол: возможный переход РФС в Азию после санкций в Европе и мире
Ловчев: «Какое азиаты слабее? Мы с Киргизией и Таджикистаном ничего не можем показать»
Ловчев: «Как только мы заговорили о переходе в другу конфедерацию, Европа сразу всколыхнулась»
Зарема Салихова: «У нас задача хлопнуть дверью? Вся футбольная Европа уже давно в Азии!»
Зарема Салихова: «Кто станет амбассадором от России и напишет digital-стратегию РПЛ для Азии? Надеюсь, у РФС есть ответы»
Борис Чухлов — о переходе в Азиатскую конфедерацию: «Что-то надо делать, иначе мы в собственном соку сваримся»
Белоголовцев: «Буду смотреть азиатскую Лигу чемпионов, я же смотрю матч «Оренбург» — «Химки»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Агент Эль-Ямика сообщил об отклонении предложения «Локомотива» об аренде

Пономарев считает, что только Акинфеев заслуживает похвалы в ЦСКА за 2022 год
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости