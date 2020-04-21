Защитник «Спартака» Георгий Джикия рассказал, почему решил активно заняться благотворительностью. Капитан красно-белых выставил на продажу несколько своих футболок, а все собранные средства идут на счет годовалого Артема Рогова — ему нужна дорогая генная терапия.

— Что касается благотворительности, когда еще только перешел в «Спартак», прекрасно понимал, что теперь буду финансово себя лучше чувствовать. И у меня появится возможность помогать людям, которые нуждаются в этом, — сказал Джикия в интервью колумнисту «СЭ» Илье Казакову для программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24». — И с тех пор я веду такой благотворительный образ жизни, можно сказать.

Что касается последней истории, которая была с аукционом, то это был первый опыт. А о ребенке я узнал от моего друга. Достаточно приличные деньги собрал со своих футболок. А затем этот челлендж поддержали ребята из клуба. Знаю, что теперь и другие ребята из остальных российских клубов будут добавлять, на аукцион свои футболки выставлять. История еще жива, идет и помощь оказывается каждый день.