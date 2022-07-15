Остон Урунов может продолжить карьеру в корейском «Чонбук Моторс»
Полузащитник «Спартака» Остон Урунов может продолжить карьеру в корейском «Чонбук Моторс», утверждает Championat.Asia. Клуб готов платить ему зарплату близкую к окладу в стане красно-белых.
По данным источника, московский клуб хочет расторгнуть контракт с игроком по обоюдному согласию сторон. Его соглашение со «Спартаком» рассчитано до лета 2025 года.
21-летний Урунов провел сезон-2021/22 в «Уфе» на правах аренды. Его трансферная стоимость оценивается в 700 тысяч евро. «Чонбук Моторс» является 8-кратным чемпионом Южной Кореи.
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|Динамо
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|0-0
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4
|Краснодар
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|0
|0
|0-0
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5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
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6
|Локомотив
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7
|Ахмат
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|0
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8
|Кр. Советов
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|0
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|0-0
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9
|Ростов
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|0
|0-0
|0
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10
|Спартак
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|0-0
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11
|Н. Новгород
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|0
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|0-0
|0
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12
|Урал
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|0
|0
|0-0
|0
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13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Факел
|0
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|0
|0
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16
|Оренбург
|0
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|0-0
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|15.07
|20:00
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Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
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Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -
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