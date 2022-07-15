Остон Урунов может продолжить карьеру в корейском «Чонбук Моторс»

Полузащитник «Спартака» Остон Урунов может продолжить карьеру в корейском «Чонбук Моторс», утверждает Championat.Asia. Клуб готов платить ему зарплату близкую к окладу в стане красно-белых.

По данным источника, московский клуб хочет расторгнуть контракт с игроком по обоюдному согласию сторон. Его соглашение со «Спартаком» рассчитано до лета 2025 года.

21-летний Урунов провел сезон-2021/22 в «Уфе» на правах аренды. Его трансферная стоимость оценивается в 700 тысяч евро. «Чонбук Моторс» является 8-кратным чемпионом Южной Кореи.