Тарханов о проблемах ЦСКА: «В первую очередь нужно укрепить центр обороны и опорную зону»

Бывший главный тренер ЦСКА, «Торпедо» и «Крыльев» Александр Тарханов в интервью «СЭ» прокомментировал победу армейцев над «Уралом» в первом туре РПЛ.

— ЦСКА на старте сезона приятно удивил?

— Да, с «Уралом» первый тайм армейцы провели мощно. Момент за моментом, удар за ударом... Но тут и о сопернике надо сказать.

— Что?

— «Урал» был совершенно непохож на себя! Какой-то зажатый. Может, ребят на сборах перегрузили? Столько ошибок в обороне... Просто не укладывается в голове! Хотя во втором тайме была уже равная игра. Гости даже больше контролировали мяч — но толку-то? Всё без обострения!

— Это правда.

— Что касается ЦСКА, то у команды много кадровых проблем. В первую очередь нужно укрепить центр обороны и опорную зону, где сегодня нет альтернативы Мухину. В разрушении он хорош. А в созидании действует не так уверенно. С «Уралом» рядом с ним играл Кучаев, но он все-таки не центральный полузащитник. Долго возится с мячом. В этой зоне необходим футболист, который будет вести игру.

— Аренда в «Базеле» пошла на пользу Чалову?

— Ну, в этом матче мне Федор понравился. Через него развивались все атаки, здорово цеплялся за мячи. Посмотрим, как дальше себя проявит.

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