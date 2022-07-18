Тарханов о проблемах ЦСКА: «В первую очередь нужно укрепить центр обороны и опорную зону»
Бывший главный тренер ЦСКА, «Торпедо» и «Крыльев» Александр Тарханов в интервью «СЭ» прокомментировал победу армейцев над «Уралом» в первом туре РПЛ.
— ЦСКА на старте сезона приятно удивил?
— Да, с «Уралом» первый тайм армейцы провели мощно. Момент за моментом, удар за ударом... Но тут и о сопернике надо сказать.
— Что?
— «Урал» был совершенно непохож на себя! Какой-то зажатый. Может, ребят на сборах перегрузили? Столько ошибок в обороне... Просто не укладывается в голове! Хотя во втором тайме была уже равная игра. Гости даже больше контролировали мяч — но толку-то? Всё без обострения!
— Это правда.
— Что касается ЦСКА, то у команды много кадровых проблем. В первую очередь нужно укрепить центр обороны и опорную зону, где сегодня нет альтернативы Мухину. В разрушении он хорош. А в созидании действует не так уверенно. С «Уралом» рядом с ним играл Кучаев, но он все-таки не центральный полузащитник. Долго возится с мячом. В этой зоне необходим футболист, который будет вести игру.
— Аренда в «Базеле» пошла на пользу Чалову?
— Ну, в этом матче мне Федор понравился. Через него развивались все атаки, здорово цеплялся за мячи. Посмотрим, как дальше себя проявит.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Кр. Советов
|1
|1
|0
|0
|4-2
|3
|
2
|Сочи
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|
3
|ЦСКА
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
4
|Факел
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
5
|Краснодар
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
6
|Динамо
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
7
|Спартак
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
8
|Химки
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
9
|Ростов
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
10
|Н. Новгород
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
11
|Локомотив
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
12
|Ахмат
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
13
|Зенит
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
14
|Оренбург
|1
|0
|0
|1
|2-4
|0
|
15
|Торпедо
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|
16
|Урал
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|3.06
|00:00
|
Зенит – Факел
|- : -
|3.06
|00:00
|
Кр. Советов – Спартак
|- : -
|3.06
|00:00
|
ЦСКА – Ростов
|- : -
|3.06
|00:00
|
Локомотив – Торпедо
|- : -
|3.06
|00:00
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|3.06
|00:00
|
Оренбург – Динамо
|- : -
|3.06
|00:00
|
Н. Новгород – Химки
|- : -
|3.06
|00:00
|
Урал – Сочи
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов
|2
|
|
Роман Акбашев
Факел
|1
|
|
Тимур Аюпов
Оренбург
|1
|П
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов
|1
|
|
Александр Долгов
Химки
|1
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Мачей Рыбус
Спартак
|1
|0
|0
|
|
Тимур Сулейманов
Нижний Новгород
|1
|0
|0
|
|
Хорен Байрамян
Ростов
|1
|0
|1