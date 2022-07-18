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Тарханов о проблемах ЦСКА: «В первую очередь нужно укрепить центр обороны и опорную зону»

Российский тренер Александр Тарханов порассуждал о проблемах в ЦСКА
Александр Кружков
Обозреватель
Читать «СЭ» в
Федор Чалов.
Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Бывший главный тренер ЦСКА, «Торпедо» и «Крыльев» Александр Тарханов в интервью «СЭ» прокомментировал победу армейцев над «Уралом» в первом туре РПЛ.

— ЦСКА на старте сезона приятно удивил?

— Да, с «Уралом» первый тайм армейцы провели мощно. Момент за моментом, удар за ударом... Но тут и о сопернике надо сказать.

— Что?

— «Урал» был совершенно непохож на себя! Какой-то зажатый. Может, ребят на сборах перегрузили? Столько ошибок в обороне... Просто не укладывается в голове! Хотя во втором тайме была уже равная игра. Гости даже больше контролировали мяч — но толку-то? Всё без обострения!

— Это правда.

— Что касается ЦСКА, то у команды много кадровых проблем. В первую очередь нужно укрепить центр обороны и опорную зону, где сегодня нет альтернативы Мухину. В разрушении он хорош. А в созидании действует не так уверенно. С «Уралом» рядом с ним играл Кучаев, но он все-таки не центральный полузащитник. Долго возится с мячом. В этой зоне необходим футболист, который будет вести игру.

— Аренда в «Базеле» пошла на пользу Чалову?

— Ну, в этом матче мне Федор понравился. Через него развивались все атаки, здорово цеплялся за мячи. Посмотрим, как дальше себя проявит.

Полностью интервью Тарханова «СЭ» читайте здесь

Федор Чалов
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 Сочи 1 1 0 0 3-1 3
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 ЦСКА 1 1 0 0 2-0 3
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 Химки 1 0 1 0 1-1 1
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 Ростов 1 0 1 0 1-1 1
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 Н. Новгород 1 0 1 0 1-1 1
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 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
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 Зенит 1 0 1 0 1-1 1
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 Оренбург 1 0 0 1 2-4 0
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 Торпедо 1 0 0 1 1-3 0
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Нижний Новгород

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