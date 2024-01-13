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Аванесян — об Игнашевиче: «Очень требовательный. Будут максимально непростые сборы»

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Полузащитник «Балтики» Тигран Аванесян рассказал о проведенном отпуске.

«Отпуск прошел хорошо, среди друзей и родных в Калининграде. Футболом занимался. К сборам подхожу в оптимальной форме. Понимаю, что профессиональный футболист должен подготовить себя к сборам. Отпуск отпуском, но профессионал это профессионал. Выполнял программу, которую нам скинул тренер по физической подготовки «Балтики». У меня есть своя программа, я всячески себя готовил, чтобы приехать на сборы и с первого дня уже доказывать и зарабатывать место в стартовом составе. Наш тренер очень требовательный. На сборах будет очень много беговой работы без мячей и много упражнений с мячами. Будут максимально непростые сборы, но в сезоне потом будет легче в физическом плане», — сказал Аванесян.

На зимнюю паузу балтийцы ушли на 15-м месте таблицы чемпионата России с 13 очками. Первый матч во второй половине сезона РПЛ «Балтика» проведет дома против «Сочи» 3 марта.

Сергей Игнашевич
РПЛ
ФК Балтика
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
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Пари НН – Факел
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