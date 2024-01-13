Аванесян — об Игнашевиче: «Очень требовательный. Будут максимально непростые сборы»

Полузащитник «Балтики» Тигран Аванесян рассказал о проведенном отпуске.

«Отпуск прошел хорошо, среди друзей и родных в Калининграде. Футболом занимался. К сборам подхожу в оптимальной форме. Понимаю, что профессиональный футболист должен подготовить себя к сборам. Отпуск отпуском, но профессионал это профессионал. Выполнял программу, которую нам скинул тренер по физической подготовки «Балтики». У меня есть своя программа, я всячески себя готовил, чтобы приехать на сборы и с первого дня уже доказывать и зарабатывать место в стартовом составе. Наш тренер очень требовательный. На сборах будет очень много беговой работы без мячей и много упражнений с мячами. Будут максимально непростые сборы, но в сезоне потом будет легче в физическом плане», — сказал Аванесян.

На зимнюю паузу балтийцы ушли на 15-м месте таблицы чемпионата России с 13 очками. Первый матч во второй половине сезона РПЛ «Балтика» проведет дома против «Сочи» 3 марта.