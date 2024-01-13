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Сегодня, 10:37

Пуцко заявил, что покинул «Балтику» и ищет новую команду

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Центральный защитник Александр Пуцко заявил, что покинул «Балтику» и ищет новую команду.

«Да, я не еду на сборы с «Балтикой». Это правда. Ищу клуб, общаюсь с потенциальными командами. Клубов РПЛ нет, но есть другие варианты. Пока не могу комментировать, какие клубы. В поисках, общаемся. Как мы расстались с «Балтикой»? По обоюдному решению. Я после травмы стал получать меньше игровой практики, и клуб был во мне не заинтересован. Договорились, пожали друг другу руки, и я ушел из клуба. Никаких обид нет», — приводит слова Пуцко «РБ Спорт».

30-летний Пуцко перешел в «Балтику» в июле 2022 года. В этом сезоне футболист сыграл 8 матчей за калининградцев во всех турнирах и результативных действий не совершил. 12 января «Балтика» объявила о расторжении контракта с защитником.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksandr-putsko-ishhu-klub-s-komandami-rpl-ne-obshhayus/
Александр Пуцко
Футбол
РПЛ
ФК Балтика
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
Результаты / календарь
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30 тур
2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
 - : -
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Матео Кассьерра

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Зенит

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Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

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Джон Кордоба

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Краснодар

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П
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Квинси Промес

Спартак

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Локомотив

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Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

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И К Ж
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