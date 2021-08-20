Российский арбитр Дмитрий Мосякин, который должен был работать ассистентом главного судьи матча 5-го тура Тинькофф РПЛ между «Нижним Новгородом» и «Ростовом», сдал положительный тест на коронавирус, сообщает Telegram-канал РПЛ.

«В связи с положительным тестом на COVID-19 у Дмитрия Мосякина на матче «Нижний Новгород» — «Ростов» первым помощником будет Андрей Болотенков, а на игре «Химки» — «Рубин» в качестве AVAR будет работать Роман Усачев», — говорится в сообщении.

Матч «Нижний Новгород» — «Ростов» пройдет 22 августа и начнется в 18:00 мск.