Получивший назначение на матч «Нижний Новгород» — «Ростов» судья Мосякин сдал положительный тест на коронавирус
16:20
Российский арбитр Дмитрий Мосякин, который должен был работать ассистентом главного судьи матча 5-го тура Тинькофф РПЛ между «Нижним Новгородом» и «Ростовом», сдал положительный тест на коронавирус, сообщает Telegram-канал РПЛ.
«В связи с положительным тестом на COVID-19 у Дмитрия Мосякина на матче «Нижний Новгород» — «Ростов» первым помощником будет Андрей Болотенков, а на игре «Химки» — «Рубин» в качестве AVAR будет работать Роман Усачев», — говорится в сообщении.
Матч «Нижний Новгород» — «Ростов» пройдет 22 августа и начнется в 18:00 мск.
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