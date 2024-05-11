Семак: «За ЭСК следим только для интереса: многие вещи и трактовки абсолютно непонятны»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал судейство в матче 28-го тура РПЛ с ЦСКА (0:1). Главным арбитром встречи был Сергей Иванов.

— Ваше мнение о работе арбитра Иванова?

— По судейству ничего не хочу говорить. За работой ЭСК следим только для интереса: многие вещи и трактовки абсолютно непонятны.

— В концовке Кержаков пошел на угловой. Вы тренируете такие вещи? Или это был просто эмоциональный порыв?

— Конечно, эмоциональный порыв. Никто не будет наигрывать угловой с вратарем. Нужно было забивать, и Миша пошел вперед.

«Зенит» (51) продолжает лидировать в чемпионате России, но может уступить первое место «Динамо», которое в 28-м туре играет с «Балтикой».