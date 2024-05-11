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Сегодня, 22:26

Сантос: «Очень сложно, потому что ситуация, в которой «Зенит» находится, непривычная»

Роман Кольцов
корреспондент отдела футбола
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Защитник «Зенита» Дуглас Сантос прокомментировал домашнее поражение от ЦСКА (0:1) в матче 28-го тура РПЛ.

— Очень сложно сейчас, потому что ситуация, в которой мы находимся, для нас непривычная. И не должна быть привычной. Мы знаем, что должны улучшить свою игру, вернуть ту уверенную игру, которая была у нас прежде. В следующих играх мы сделаем все возможное для того, чтобы мяч оказался в сетке, и чтобы победы вернулись.

— На сколько в сегодняшнем матче с ЦСКА все шло по плану до пропущенного гола?

— До пропущенного гола все шло по плану. Мы создавали моменты и контролировали игру. Даже после пропущенного мяча мы продолжили создавать моменты. У нас были очень хорошие шансы, чтобы забить. Мы били из всех возможных позиций. Сегодня так случилось, что мяч не захотел оказаться в сетке. Я уверен, что в следующих матчах мы сможем победить, потому что победы нам крайне необходимы сейчас.

— Почему серия без побед продолжилась сегодня? Это вопрос мотивации?

— Если вы посмотрите матч, то увидите, что мы играли с самоотдачей, с энергией. Мы вложили все эмоции в игру, боролись и создавали моменты. Мяч просто не захотел оказаться в сетке ворот соперника. Я убежден, что мы сможем добиться своего и победить. В ближайшей игре на Кубок мы докажем это не просто на словах, но и игрой на поле.

«Зенит» (51) продолжает лидировать в чемпионате России. На второй строчке находится «Крансодар» (50), который в 28-м туре проиграл «Спартаку» (0:1). Троку лучших замыкает «Динамо» (50).

Андрей Мостовой в&nbsp;матче против ЦСКА. «Зенит» снова споткнулся: ЦСКА победил в Питере! У «Динамо» — прямая дорога к вершине

Дуглас Сантос
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
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Сантос: «Порой не самые однозначные судейские решения принимаются в играх с участием «Зенита»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 28 15 6 7 45-25 51
2
 Краснодар 28 14 8 6 41-27 50
3
 Динамо 27 14 8 5 46-35 50
4
 Спартак 28 13 7 8 38-31 46
5
 Локомотив 27 11 11 5 45-37 44
6
 ЦСКА 28 10 12 6 48-38 42
7
 Рубин 28 11 8 9 29-34 41
8
 Кр. Советов 28 11 7 10 44-39 40
9
 Ростов 28 11 7 10 40-43 40
10
 Ахмат 28 10 5 13 32-38 35
11
 Пари НН 27 8 5 14 25-38 29
12
 Оренбург 27 7 8 12 31-36 29
13
 Урал 27 7 7 13 27-41 28
14
 Факел 27 6 10 11 20-29 28
15
 Балтика 27 7 5 15 29-34 26
16
 Сочи 27 4 8 15 28-43 20
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30 тур
10.05 16:00
Кр. Советов – Ахмат
 0 : 2
11.05 14:00
Рубин – Ростов
 3 : 1
11.05 16:30
Спартак – Краснодар
 1 : 0
11.05 19:00
Зенит – ЦСКА
 0 : 1
11.05 21:30
Балтика – Динамо
 - : -
12.05 14:00
Оренбург – Локомотив
 - : -
12.05 16:30
Факел – Урал
 - : -
12.05 19:00
Сочи – Пари НН
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