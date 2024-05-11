Сантос: «Очень сложно, потому что ситуация, в которой «Зенит» находится, непривычная»

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос прокомментировал домашнее поражение от ЦСКА (0:1) в матче 28-го тура РПЛ.

— Очень сложно сейчас, потому что ситуация, в которой мы находимся, для нас непривычная. И не должна быть привычной. Мы знаем, что должны улучшить свою игру, вернуть ту уверенную игру, которая была у нас прежде. В следующих играх мы сделаем все возможное для того, чтобы мяч оказался в сетке, и чтобы победы вернулись.

— На сколько в сегодняшнем матче с ЦСКА все шло по плану до пропущенного гола?

— До пропущенного гола все шло по плану. Мы создавали моменты и контролировали игру. Даже после пропущенного мяча мы продолжили создавать моменты. У нас были очень хорошие шансы, чтобы забить. Мы били из всех возможных позиций. Сегодня так случилось, что мяч не захотел оказаться в сетке. Я уверен, что в следующих матчах мы сможем победить, потому что победы нам крайне необходимы сейчас.

— Почему серия без побед продолжилась сегодня? Это вопрос мотивации?

— Если вы посмотрите матч, то увидите, что мы играли с самоотдачей, с энергией. Мы вложили все эмоции в игру, боролись и создавали моменты. Мяч просто не захотел оказаться в сетке ворот соперника. Я убежден, что мы сможем добиться своего и победить. В ближайшей игре на Кубок мы докажем это не просто на словах, но и игрой на поле.

«Зенит» (51) продолжает лидировать в чемпионате России. На второй строчке находится «Крансодар» (50), который в 28-м туре проиграл «Спартаку» (0:1). Троку лучших замыкает «Динамо» (50).