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Бывший защитник «Арсенала» Бауэр прокомментировал информацию об интересе «Спартака»

15:09
Роберт Бауэр. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Роберт Бауэр. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Экс-полузащитник тульского «Арсенала» Роберт Бауэр заявил, что он рассмотрел бы вариант перехода в «Спартак». Ранее появилась информация, что красно-белые являются заинтересованной стороной. Однако по информации «СЭ», московский клуб отказался от идеи подписания 26-летнего немецкого футболиста.

Алексей Матюнин и&nbsp;Роберт Бауэр.«Спартак» отказался от подписания защитника Роберта Бауэра

«Я тоже это слышал. Я также знаю, что в прошлом я время от времени становился темой для обсуждения. «Спартак» — большой клуб с огромной популярностью, особенно в Восточной Европе. Это определенно вариант, я бы не отказался от него, и я в тесном контакте с моими советниками», — цитирует Бауэра transfermarkt.ru.

В прошлом сезоне Бауэр провел 25 матчей за тульскую команду и забил 2 гола. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 2 миллиона евро. В данный момент защитник является свободным агентом.

Дополнительная информация:

https://www.transfermarkt.ru/news/view?id=391364

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Роман Шишов все материалы автора

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