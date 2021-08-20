Бывший защитник «Арсенала» Бауэр прокомментировал информацию об интересе «Спартака»

Экс-полузащитник тульского «Арсенала» Роберт Бауэр заявил, что он рассмотрел бы вариант перехода в «Спартак». Ранее появилась информация, что красно-белые являются заинтересованной стороной. Однако по информации «СЭ», московский клуб отказался от идеи подписания 26-летнего немецкого футболиста.

«Я тоже это слышал. Я также знаю, что в прошлом я время от времени становился темой для обсуждения. «Спартак» — большой клуб с огромной популярностью, особенно в Восточной Европе. Это определенно вариант, я бы не отказался от него, и я в тесном контакте с моими советниками», — цитирует Бауэра transfermarkt.ru.

В прошлом сезоне Бауэр провел 25 матчей за тульскую команду и забил 2 гола. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 2 миллиона евро. В данный момент защитник является свободным агентом.