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Сегодня, 22:19

«Зенит» показал худший результат с 2005 года по поражениям за сезон РПЛ

Виктория Кравченко
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«Зенит» проиграл ЦСКА (0:1) в матче 28-го тура РПЛ.

В четырех последних матчах питерцы уступили «Рубину» (0:2), «Динамо» (0:1) и сыграл вничью с «Факелом» (1:1).

Клуб набрал одно очко в четырех матчах при одном забитом голе. Это худший 4-матчевый отрезок «Зенита» при Сергее Семаке по обоим показателям.

По данным Opta, «Зенит» впервые с 2017 года проиграл два матча РПЛ подряд в Санкт-Петербурге.

Подопечные Семака проиграл семь матчей в этом сезоне РПЛ. Это худший результат клуба с сезона-2005. Тогда было также семь поражений.

Сергей Семак
ФК Зенит
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Федотов объяснил отсутствие Акинфеева в матче с «Зенитом»

Главный тренер ЦСКА Федотов доволен конкуренцией в РПЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 28 15 6 7 45-25 51
2
 Краснодар 28 14 8 6 41-27 50
3
 Динамо 27 14 8 5 46-35 50
4
 Спартак 28 13 7 8 38-31 46
5
 Локомотив 27 11 11 5 45-37 44
6
 ЦСКА 28 10 12 6 48-38 42
7
 Рубин 28 11 8 9 29-34 41
8
 Кр. Советов 28 11 7 10 44-39 40
9
 Ростов 28 11 7 10 40-43 40
10
 Ахмат 28 10 5 13 32-38 35
11
 Пари НН 27 8 5 14 25-38 29
12
 Оренбург 27 7 8 12 31-36 29
13
 Урал 27 7 7 13 27-41 28
14
 Факел 27 6 10 11 20-29 28
15
 Балтика 27 7 5 15 29-34 26
16
 Сочи 27 4 8 15 28-43 20
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30 тур
10.05 16:00
Кр. Советов – Ахмат
 0 : 2
11.05 14:00
Рубин – Ростов
 3 : 1
11.05 16:30
Спартак – Краснодар
 1 : 0
11.05 19:00
Зенит – ЦСКА
 0 : 1
11.05 21:30
Балтика – Динамо
 - : -
12.05 14:00
Оренбург – Локомотив
 - : -
12.05 16:30
Факел – Урал
 - : -
12.05 19:00
Сочи – Пари НН
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

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Зенит

 16
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 14
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 14
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 13
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 8
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 7
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 22 1 9
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 23 1 4
Виктор Александров

Виктор Александров

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 22 1 3
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