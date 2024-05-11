«Зенит» показал худший результат с 2005 года по поражениям за сезон РПЛ

«Зенит» проиграл ЦСКА (0:1) в матче 28-го тура РПЛ.

В четырех последних матчах питерцы уступили «Рубину» (0:2), «Динамо» (0:1) и сыграл вничью с «Факелом» (1:1).

Клуб набрал одно очко в четырех матчах при одном забитом голе. Это худший 4-матчевый отрезок «Зенита» при Сергее Семаке по обоим показателям.

По данным Opta, «Зенит» впервые с 2017 года проиграл два матча РПЛ подряд в Санкт-Петербурге.

Подопечные Семака проиграл семь матчей в этом сезоне РПЛ. Это худший результат клуба с сезона-2005. Тогда было также семь поражений.